День 248: Минтранс отверг слова главы Airbus о безопасности полётов в России, россияне меньше интересуются курсами валют Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 29 октября: доллар — 61,53 рубля, евро — 61,13 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,1 рубля.
Мосбиржа начнёт торги обещанными фьючерсами на Hang Seng и Euro Stoxx к концу ноября 2022 года.
Кто и как адаптируется к изменениям
Nokian Tyres продаёт свой российский бизнес «Татнефти» за €400 млн. «Ъ» узнал, что сделка содержит условие по обратному выкупу доли компанией, и Nokian заинтересована в том, чтобы завод продолжал работу.
Контекст
Минтранс отверг сомнения главы Airbus в безопасности полётов в России: в стране достаточно специалистов и ресурсов для ремонта самолётов, ведётся поиск поставщиков запчастей, поэтому безопасность полётов обеспечена.
За последние полгода в два раза уменьшилась доля россиян, которые целенаправленно интересуются курсами иностранных валют. Весной за курсами валюты следил каждый второй россиянин, сейчас — только каждый четвертый, следует из исследования НАФИ.
Спрос на юань в российских банках вырос в разы: россияне покупают безналичную китайскую валюту через приложения, открывают депозиты и приобретают наличные юани. По отдельным инструментам спрос с начала 2022 года вырос в десятки раз. Почему — в материале Forbes.
Количество организованных туров, проданных на праздничные выходные 4-6 ноября, в 2022 году оказалось на 20% меньше, чем годом ранее, подсчитали в Travelata.ru. Аналитики связывают это не только с общей конъюнктурой рынка, но и с сокращением числа выходных дней. Собеседник «Ъ» в одной из систем бронирования авиабилетов рассказал о снижении продаж на 40%.
Новости предыдущего дня, 28 октября — здесь.
Логика безупречна. Самолеты на обещаниях летать будут, я так понимаю - родненькая турбина, ну ты же видишь, мы ищем, поработай еще часок.
Пацан сказал — пацан сделал ))))
жители Иркутска подтверждают
Думается мне, военные самолеты Airbus не проверяет всё равно
Да их, похоже, особо никто не проверяет, зачастили что-то внезапно приземляться, как ни прискорбно.
А ведь сегодня не только 248-й, но и Всероссийский день гимнастики. С праздником! Все мы немного гимнасты.
Нокиан продается, но, возможно, вернётся. Подождём.
Минтранс считает, что раз ищет поставщика запчастей к самолётам, то и летать безопасно.
Четверть россиян узнаЮт курсы валют случайно, а раньше следили. Нет валюты — курсы не интересны.
Модная новинка года — юань. Нал, безнал, мятые — берут все.
Ноябрьские праздники не такие уж и праздники, судя по продажам турам. Ну да, какой уж тут туризм.
Хорошей всем субботы и отличного настроения 🤘🏻
Докажи? )
Але-оп! 🎪 🤸🏼
@Алеоп он назвал тебя гимнастом, ты спустишь это с рук?
Хехе, это, как ни странно, другое 😀
Да и время сейчас такое: кому гибкость, кому изворотливость нужны.
Нормас
Ого, иду на повышение!
Назуя ты переписываешь пост?
Меньше интересуются курсами валют, канечно же, рубль растёт цены растут, дело то не в валюте оказывается, цены при доллар по 120 были такими же, курс просто не рыночный, доступа толком нет, а самое интересное что трёшка в третьем кольце стоит миллион долларов теперь, как дом в Тампе на 300 метров с бассейном у океана. Вот и весь курс. Российский гавнопуховик фин флэр стоит 800 баксов, дороже чем армани в ес, вот и весь курс, че интересоваться то. Про цены на машины вообще можно не начинать. Была интересная новость когда нашли чувиху которая дугину взорвала, так нашли тачку которую в итоге она продавала после операции, 18тыс долларов был мини купер, я тогда чекнул цены на минмкуперы одного года в разных странах, так вот в России 2,5-2,8 млн руб цена, только в России, в остальных странах плюс минус ровно, вот и весь курс. Посчитайте сколько стоит молоко в долларах и вдруг окажется что мы почти шведы. Херли интересоваться нарисованный цифрами
Я отвергаю сомнения 🤣
Заголовок конечно желтоватый «Минтранс опроверг слова Airbus о безопасности полетов в России»
Всё-таки в этом заголовке "отверг".
По сравнению с обычным "опроверг"это большой шаг вперёд для отечественной "журналистики"
Наглые домогательства Эйрбаса к качеству технического обслуживания российских самолётов были с негодованием отвергнуты Минтрансом.
Да-да-да, именно так 😂
Главное чтобы руки не из жопы были, а что там детали от айрбаса или от ваз 2107 это настоящему мастеру не помеха. Твердо нефритово и четко. В любом случае всегда можно этого чувака попросить все починить прямо в полете
Если изолента есть
Нет уж, умерла так умерла.
Помню в 80-ые и 90-ые была тема, что когда хозяева уезжали в отпуск, просили соседей или знакомых поприглядывать за квартирой
Ну так в этом году праздники действительно на конец рабочей недели похожи. Все по привычному, если только в пятницу можно будет побольше погудеть. Поэтому мало кто что планирует в плане отдыха.
Кто такой вообще этот минтранс чтобы сомневаться в сомнениях Эйрбаса?