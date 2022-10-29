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Источник: Getty Images

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 октября: доллар — 61,53 рубля, евро — 61,13 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 28 октября: доллар — 61,52 рубля, евро — 61,08 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,1 рубля.

Мосбиржа начнёт торги обещанными фьючерсами на Hang Seng и Euro Stoxx к концу ноября 2022 года.

Кто и как адаптируется к изменениям

Nokian Tyres продаёт свой российский бизнес «Татнефти» за €400 млн. «Ъ» узнал, что сделка содержит условие по обратному выкупу доли компанией, и Nokian заинтересована в том, чтобы завод продолжал работу.

Контекст

Минтранс отверг сомнения главы Airbus в безопасности полётов в России: в стране достаточно специалистов и ресурсов для ремонта самолётов, ведётся поиск поставщиков запчастей, поэтому безопасность полётов обеспечена.

За последние полгода в два раза уменьшилась доля россиян, которые целенаправленно интересуются курсами иностранных валют. Весной за курсами валюты следил каждый второй россиянин, сейчас — только каждый четвертый, следует из исследования НАФИ.

Спрос на юань в российских банках вырос в разы: россияне покупают безналичную китайскую валюту через приложения, открывают депозиты и приобретают наличные юани. По отдельным инструментам спрос с начала 2022 года вырос в десятки раз. Почему — в материале Forbes.

Количество организованных туров, проданных на праздничные выходные 4-6 ноября, в 2022 году оказалось на 20% меньше, чем годом ранее, подсчитали в Travelata.ru. Аналитики связывают это не только с общей конъюнктурой рынка, но и с сокращением числа выходных дней. Собеседник «Ъ» в одной из систем бронирования авиабилетов рассказал о снижении продаж на 40%.