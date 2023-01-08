День 319: пониженный спрос и рост предложения продолжат сдерживать цены на жильё в новостройках Статьи редакции
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Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.
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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,44 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
Цены на квартиры в новостройках в январе-феврале 2023 года продолжат стагнировать, пишет «Ъ». Пониженный спрос и постепенный рост предложения стимулирует застройщиков предоставлять скидки.
Минтранс предупредил о закрытии Крымского моста для автомобилей 10 января 2023 года. С 04:00 до 16:00 мск на нём будут проводить ремонтно-восстановительные работы.
Контекст
«РБК Петербург» поговорило с экспертами о том, как изменился российский мебельный рынок после ухода IKEA. Главным бенефициаром, по их словам, стали крупные маркетплейсы, а также бывшие отечественные поставщики шведской компании — например, «АГФ-Групп», Askona, «Шуйские ситцы» и другие.
Герои рейтинга Forbes «30 до 30» рассказали об успехах и сложностях 2022 года, росте и падении выручки, уходе зарубежных клиентов, выходе на новые рынки и планах на 2023-й.
Новости предыдущего дня, 7 января — здесь.
319 дней подряд страну ...бут, а все глядят.
Стагнируют цены на новостройки. Беднеющие застройщики вынуждены давать скидки с заоблачных ценников.
Ремонтируют "гордость" страны — крымский мост закроют почти на весь вторник. Если снова чего не поломается.
После ухода ИКЕИ все сливки у маркетплейсов.
Хорошего всем дня и прекрасного настроения 🤘🏻
Злые языки говорят, что скоро крымский мост будет разрушен полностью, может не стоит тратить деньги на ремонт?
Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками!
Отличная новость. Может наконец то, цена на жилье вообще начнет хоть чуточку в реальность возвращаться. Мало того что цены на недвигу в неадеквате, так и на землю начали расти.«РБК Петербург» поговорило с экспертами о том, как изменился российский мебельный рынок после ухода IKEA. Главным бенефициаром, по их словам, стали крупные маркетплейсы, а также бывшие отечественные поставщики шведской компании — например, «АГФ-Групп», Askona, «Шуйские ситцы» и другие.
Самое смешное, что маркетплейсы подняли бабла, заводы всё так же работают (что хорошо, самое печальное для меня в уходе каждого крупняка - это рабочие места), но теперь нет нормального сервиса для покупателя, куда можно придти и поебать мозги в случае брака / гарантийного случая.
Плохая игра Незнайки всегда имеет такой конец - было бы смешно, если не было бы плачевно.
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Я просто оставлю тут смешнявку, листай дальше
Бедная Рыба в критическом состоянии, скоро вытаращит глаз.
Забирай обратно
* Герои рейтинга Forbes «30 до 30» рассказали об успехах и сложностях 2022 года
«Мы все были полны энтузиазма и надежд на будущее»!
В переводе на простой язык:
Итоги года 2022:
- Е&анулись все и всё
Планы на 2023:
- Не е&ануться ещё больше..
Банки и застройщики сейчас блефуют как могут, чтобы продолжать грабить народ. У них сейчас просто "приостановка" сделок, а так все прям супер позитивно. Особенно "специалисты" Альфы пздят и не краснеют, дабы вообще не уступать. Реальная стоимость тех новостроек - это минус 40% минимум на массовые человейники из "говна и палок". Их политика Пусть сгниет и никому не достанется, но супермаржа будет наша. Утешайте себя кл.. , пузырь уже сдувается - факт и схлопнется вся эта чмошная система "доступного" жилья - кабалы, вместе с вами.
Здорово (нет). То есть цены не падают, согласно законам экономики, а просто не растут бешенными темпами? Да уж, и на том спасибо.