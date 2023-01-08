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Финансы
Городской клуб

День 319: пониженный спрос и рост предложения продолжат сдерживать цены на жильё в новостройках Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,9 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,44 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Цены на квартиры в новостройках в январе-феврале 2023 года продолжат стагнировать, пишет «Ъ». Пониженный спрос и постепенный рост предложения стимулирует застройщиков предоставлять скидки.

Минтранс предупредил о закрытии Крымского моста для автомобилей 10 января 2023 года. С 04:00 до 16:00 мск на нём будут проводить ремонтно-восстановительные работы.

Контекст

«РБК Петербург» поговорило с экспертами о том, как изменился российский мебельный рынок после ухода IKEA. Главным бенефициаром, по их словам, стали крупные маркетплейсы, а также бывшие отечественные поставщики шведской компании — например, «АГФ-Групп», Askona, «Шуйские ситцы» и другие.

Герои рейтинга Forbes «30 до 30» рассказали об успехах и сложностях 2022 года, росте и падении выручки, уходе зарубежных клиентов, выходе на новые рынки и планах на 2023-й.

Новости предыдущего дня, 7 января — здесь.

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10 комментариев
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 Вадим Д.

319 дней подряд страну ...бут, а все глядят.

Стагнируют цены на новостройки. Беднеющие застройщики вынуждены давать скидки с заоблачных ценников.
Ремонтируют "гордость" страны — крымский мост закроют почти на весь вторник. Если снова чего не поломается.
После ухода ИКЕИ все сливки у маркетплейсов.

Хорошего всем дня и прекрасного настроения 🤘🏻

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Илья Попов

Злые языки говорят, что скоро крымский мост будет разрушен полностью, может не стоит тратить деньги на ремонт?
Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками!

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Leonid Bushuev
Цены на квартиры в новостройках в январе-феврале 2023 года продолжат стагнировать, пишет «Ъ». Пониженный спрос и постепенный рост предложения стимулирует застройщиков предоставлять скидки.

Отличная новость. Может наконец то, цена на жилье вообще начнет хоть чуточку в реальность возвращаться. Мало того что цены на недвигу в неадеквате, так и на землю начали расти.

«РБК Петербург» поговорило с экспертами о том, как изменился российский мебельный рынок после ухода IKEA. Главным бенефициаром, по их словам, стали крупные маркетплейсы, а также бывшие отечественные поставщики шведской компании — например, «АГФ-Групп», Askona, «Шуйские ситцы» и другие.

Самое смешное, что маркетплейсы подняли бабла, заводы всё так же работают (что хорошо, самое печальное для меня в уходе каждого крупняка - это рабочие места), но теперь нет нормального сервиса для покупателя, куда можно придти и поебать мозги в случае брака / гарантийного случая.

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Илья Попов

Плохая игра Незнайки всегда имеет такой конец - было бы смешно, если не было бы плачевно.

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pupsik

Я просто оставлю тут смешнявку, листай дальше

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Илья Попов

Бедная Рыба в критическом состоянии, скоро вытаращит глаз.

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Юрий Б.

Забирай обратно

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Мелкий рак

* Герои рейтинга Forbes «30 до 30» рассказали об успехах и сложностях 2022 года
«Мы все были полны энтузиазма и надежд на будущее»!

В переводе на простой язык:
Итоги года 2022:
- Е&анулись все и всё
Планы на 2023:
- Не е&ануться ещё больше..

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ViktoRus

Банки и застройщики сейчас блефуют как могут, чтобы продолжать грабить народ. У них сейчас просто "приостановка" сделок, а так все прям супер позитивно. Особенно "специалисты" Альфы пздят и не краснеют, дабы вообще не уступать. Реальная стоимость тех новостроек - это минус 40% минимум на массовые человейники из "говна и палок". Их политика Пусть сгниет и никому не достанется, но супермаржа будет наша. Утешайте себя кл.. , пузырь уже сдувается - факт и схлопнется вся эта чмошная система "доступного" жилья - кабалы, вместе с вами.

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Сергей Я
пониженный спрос и рост предложения продолжат сдерживать цены на жильё в новостройках

Здорово (нет). То есть цены не падают, согласно законам экономики, а просто не растут бешенными темпами? Да уж, и на том спасибо.

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