Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":578198,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":578198,"gtm":null} 903 просмотров

Фото «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ с 31 декабря: доллар — 70,33 рубля, евро — 75,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,9 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 77,99 рубля, евро — по 83,44 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Цены на квартиры в новостройках в январе-феврале 2023 года продолжат стагнировать, пишет «Ъ». Пониженный спрос и постепенный рост предложения стимулирует застройщиков предоставлять скидки.

Минтранс предупредил о закрытии Крымского моста для автомобилей 10 января 2023 года. С 04:00 до 16:00 мск на нём будут проводить ремонтно-восстановительные работы.

Контекст

«РБК Петербург» поговорило с экспертами о том, как изменился российский мебельный рынок после ухода IKEA. Главным бенефициаром, по их словам, стали крупные маркетплейсы, а также бывшие отечественные поставщики шведской компании — например, «АГФ-Групп», Askona, «Шуйские ситцы» и другие.

Герои рейтинга Forbes «30 до 30» рассказали об успехах и сложностях 2022 года, росте и падении выручки, уходе зарубежных клиентов, выходе на новые рынки и планах на 2023-й.