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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 февраля: доллар — 74,04 рубля, евро — 79,13 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:04 мск: доллар — 74,62 рубля, евро — 79,37 рубля.

Курсы на Forex на 06:41 мск: доллар — 74,54 рубля, евро — 79,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,5 рублей.

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Индийский регулятор допустил к биржевым торгам первую компанию из России — 13 февраля он зарегистрировал УК «Альфа-Капитал» в качестве иностранного портфельного инвестора.

Какие есть проблемы и трудности

Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года.

АНО «Телекоммуникационные технологии» попросила Минпромторг установить заградительные пошлины в 50-100% на импортные смарт-карты (банковские, транспортные и SIM-карты), узнал «Ъ». Компании беспокоятся, что текущие нулевые пошлины стимулируют импорт в ущерб российским предприятиям.

По итогам 2022 года объём экспорта мебели из России упал на 39% год к году, до 29,5 млрд рублей, посчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности В результате от сокращения вывоза за границу продукции российские мебельщики потеряли около 18 млрд рублей, пишет «Ъ».

Российские производители картофеля предложили временно ограничить его импорт, поскольку на складах сейчас рекордные для этого времени года запасы картошки, рассказали источники «Ведомостей».

Кто и как адаптируется

Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту для перепродажи другим компаниям. Как пишут «Ведомости», на рынке эту бизнес-модель считают выгодной для всех участников процесса.

Один из крупнейших в России производителей индейки «Агропромышленный холдинг «Дамате» перерегистрировал компанию с Кипра в Калининград.

Контекст

Правительство России утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев на основании брони отеля. В списке 19 стран — Индия, Турция и другие.

Каршеринг может стать дороже после выделения подобных автомобилей в самостоятельную группу при тарификации ОСАГО, следует из опроса «Ъ» страховщиков из топ-10. Такую идею выдвинул ЦБ в связи с повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью сегмента.

Продавцы на российских маркетплейсах в 2022 году увеличили закупки товаров в Киргизии и Беларуси, следует из анализа финтех-компании «Точка». Доля Киргизии — 11% проданной продукции (вошла в первую пятёрку поставщиков). Доля Беларуси выросла до 25% против 13% в 2021-м.