«Вкусно — и точка» начала тестировать робота-разносчика и робота-уборщика

Компания уже использует роботов в доставке вместе с «Яндексом».О тестах пишет «РИА Новости». В компании уточнили агентству, что пока роботы работают в двух ресторанах в Москве. По итогам сеть решит, использовать ли их во всех заведениях.Источник: «РИА Новости»«Вкусно — и точка» уже использует роботов-курьеров в Москве при доставке заказов, сделанных в приложении «Яндекс Еды».Роботов-уборщиков тестирует в своих супермаркетах «Перекрёсток». До этого ритейлер тестировал робота-кота, который предлагал товары по акции, но он не прошёл испытания из-за «экономических факторов».#новости #вкусноиточка
Надеюсь, робот не разносчик, а официант.
Разносчик звучит как начало эпидемии. Хотя в этой забегаловке, пожалуй, уместно.
Тем временем типичный макдак в Чикаго
Новый год новая невзгода, нам нужно больше испытаний
разносчиков нам уже хватило, не нужно
Официанта попрошайку не просто сделать из робота
Это лучшее место на земле
Да ладно, норм заведение)