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Таня Боброва
Еда

«Вкусно — и точка» начала тестировать робота-разносчика и робота-уборщика

Компания уже использует роботов в доставке вместе с «Яндексом».

  • О тестах пишет «РИА Новости». В компании уточнили агентству, что пока роботы работают в двух ресторанах в Москве. По итогам сеть решит, использовать ли их во всех заведениях.
Источник: «РИА Новости»
  • «Вкусно — и точка» уже использует роботов-курьеров в Москве при доставке заказов, сделанных в приложении «Яндекс Еды».
  • Роботов-уборщиков тестирует в своих супермаркетах «Перекрёсток». До этого ритейлер тестировал робота-кота, который предлагал товары по акции, но он не прошёл испытания из-за «экономических факторов».

#новости #вкусноиточка

99
173
173 комментария
Вадим Д.

Надеюсь, робот не разносчик, а официант.
Разносчик звучит как начало эпидемии. Хотя в этой забегаловке, пожалуй, уместно.

32
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Андрей Комягин

Тем временем типичный макдак в Чикаго

22
13
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Ro

Новый год новая невзгода, нам нужно больше испытаний

4
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Строганов Иван

разносчиков нам уже хватило, не нужно

1
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dru dru

Официанта попрошайку не просто сделать из робота

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Румянцев

Это лучшее место на земле

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Андрей Шапран

Да ладно, норм заведение)

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