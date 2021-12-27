Производитель конфет «Алёнка» открыл новую сеть кафе «Аленка + Товарищество» Статьи редакции
Кафе будут в отдельных от магазинов помещениях.
- Первая точка сети открылась на Страстном бульваре в Москве, пишет издание Shopper’s.
- С 2015 года холдинг «Объединённые кондитеры» развивает собственную сеть розничных магазинов «Алёнка». По данным производителя, на многих точках есть кафе, где можно выпить чай, кофе и фирменный какао «Золотой ярлык». В отличие от них, кафе новой сети будет самостоятельным заведение с отдельным помещением и входом.
- В ассортименте — кофе, чай, какао, выпечка, каши и калачи с разными наполнителями. Стоимость напитков — от 150 до 340 рублей, еды — от 150 до 450 рублей. В кофейне будет небольшая «концептуальная кухня», она будет рассчитана на людей 25-35 лет.
- Кроме этого, для «Аленка + Товарищество» открыто отдельное юрлицо — ООО «Товарищество на Берсеневке».
Буфет на провинциальном вокзале. Не хватает только нарезанных для экономии салфеток в стакане и бабки со шваброй. И кофе, который "из титаника" наливают в стакан, причём сразу с молоком.
и сока в конусах
Не надо грязи, это святое. Тёплые ламповые воспоминания детства. Яблочный и вишнёвый в конусах, а томатный в кувшине. И алюминиевая ложечка для соли в стакане с водой.
Его Ворсейшество великолепно!
Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?
- Ты прекрасна, спору нет! Положи свой сигарет!...
Если на фотке та самая ЦА в 25-35 лет, то я ещё даже не родился.
Или уже помер.
Сука, запутали.
Ну и название
Я хочу посмотреть на тех, кто управляет этой компанией… пздц просто!)
🤣 с такими словами и обращением вряд-ли увидите.
Они мне нравятся
привозил иностранным коллегам на работу Алёнку, они гордо называли меня "Товарищ!"
После их очередного громкого фейла с акциями "найди золотой билет" к "Алёнке" нет никакого уважения. Там работают болваны.
Уже к шоколадке что то приплетают
Чай за 200 и каша за 200? Норм расценки, как в европах
Как и в невкусном Теремке
Фото классное, интерьер продуман, современно. Видно и Аленушку на фото, приятно видеть работающих пенсионеров.
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