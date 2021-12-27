Почему все «прутся» в IT

Кого только не найдешь в IT: инженеров КИПиА, электротехников, начальников службы охраны, химиков, бухгалтеров, экономистов, металлургов, юристов, медбратьев, руководителей отдела рекламы. И не только молодых, но и даже после 50. Почему? Потому что нигде перспектив нет: можно работать за МРОТ на гос или квазигоскомпании как половина страны, за…