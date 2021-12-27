Еда
Nazigul Jusupova

Производитель конфет «Алёнка» открыл новую сеть кафе «Аленка + Товарищество» Статьи редакции

Кафе будут в отдельных от магазинов помещениях.

  • Первая точка сети открылась на Страстном бульваре в Москве, пишет издание Shopper’s.
  • С 2015 года холдинг «Объединённые кондитеры» развивает собственную сеть розничных магазинов «Алёнка». По данным производителя, на многих точках есть кафе, где можно выпить чай, кофе и фирменный какао «Золотой ярлык». В отличие от них, кафе новой сети будет самостоятельным заведение с отдельным помещением и входом.
  • В ассортименте — кофе, чай, какао, выпечка, каши и калачи с разными наполнителями. Стоимость напитков — от 150 до 340 рублей, еды — от 150 до 450 рублей. В кофейне будет небольшая «концептуальная кухня», она будет рассчитана на людей 25-35 лет.
  • Кроме этого, для «Аленка + Товарищество» открыто отдельное юрлицо — ООО «Товарищество на Берсеневке».

#новости #аленка

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Смертельный динозавр

Интерьер пахнет девяностыми

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Павел Евграфович

Буфет на провинциальном вокзале. Не хватает только нарезанных для экономии салфеток в стакане и бабки со шваброй. И кофе, который "из титаника" наливают в стакан, причём сразу с молоком.

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Дмитрий Кедов

и сока в конусах

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Павел Евграфович

Не надо грязи, это святое. Тёплые ламповые воспоминания детства. Яблочный и вишнёвый в конусах, а томатный в кувшине. И алюминиевая ложечка для соли в стакане с водой.

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Семен Переделкин

Его Ворсейшество великолепно!

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KINCH
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Илья Попов

Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?
- Ты прекрасна, спору нет! Положи свой сигарет!...

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Семен Переделкин

Если на фотке та самая ЦА в 25-35 лет, то я ещё даже не родился.

Или уже помер.

Сука, запутали.

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Роман

Ну и название

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Ware Wow
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Speed Racer

Я хочу посмотреть на тех, кто управляет этой компанией… пздц просто!)

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Илья Попов

🤣 с такими словами и обращением вряд-ли увидите.

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Сергей Коро

Они мне нравятся

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Джон Картошкин

привозил иностранным коллегам на работу Алёнку, они гордо называли меня "Товарищ!"

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Илья Волочков

После их очередного громкого фейла с акциями "найди золотой билет" к "Алёнке" нет никакого уважения. Там работают болваны.

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Семен Смирнов

Уже к шоколадке что то приплетают

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Антон Штадлер

Чай за 200 и каша за 200? Норм расценки, как в европах

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KINCH

Как и в невкусном Теремке

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Дарья Смолякова

Фото классное, интерьер продуман, современно. Видно и Аленушку на фото, приятно видеть работающих пенсионеров.

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Азиатский Таксист
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