«Кухня на районе» запустила «Холодосы» — микромаркеты с готовой едой для офисов и бизнес-центров Статьи редакции
Это первый офлайн-проект для сервиса экспресс-доставки еды.
- Компания объявила, что установила первые десять «Холодосов» в офисах крупных компаний в Москве.
- В ассортименте — более 140 наименований: сырники, сэндвич с ветчиной и сыром, борщ, «котлетка с пюрешкой» и другие блюда. Их средняя цена — 150 рублей. В 2023 году компания планирует добавить напитки под собственной торговой маркой и в формате ко-брендинга.
- Чтобы купить блюдо, пользователь должен скачать приложение партнёра проекта — Izi point, зарегистрироваться и привязать карту. После этого нужно отсканировать код на блюде и оплатить его.
- «Кухня на районе» будет сама заниматься поставками еды, обслуживанием холодильников и поддержкой пользователей.
- «Кухня на районе» анонсировала автоматы с готовой едой в начале декабря 2022 года. Тогда же компания рассказала, что планирует открыть кафетерии — точки в людных местах, где можно перекусить или взять готовую еду с собой. В сервисе объясняли, что выход в офлайн — один из способов увеличить оборот.
- Автоматы с готовой едой для коворкингов и офисов есть у «Яндекс Лавки». Такой же проект тестировал Delivery Club, но сейчас он закрыт. Сеть микромаркетов с холодильниками и кассами самообслуживания развивает и «Вкусвилл».
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Любопытное название. «Пивас» ещё никем не занят?
Эх... Тогда «Пивас в холодосе»!
Сто лет назад придумали с другом "Пивас для вас", так и не открыт!
Вот тоже хорошее название
Посмотри в реестре торговых знаков)
"сырники"
Не сырники, а творожники.
слово творог относительно новое, до этого кисломолочные продукты называли словом сыр, в том числе и творог
Собссно, на западе творог так и продолжают называть сыром)
Будет кайф поставить такой у себя дома
Уже и так этих доставок на любой вкус и цвет. Они бы лучше сначала готовить научились нормально
так это не доставка, а холодильник с едой в офисе
Неплохо кстати
Гениально!
Так себе стартап. Сейчас доставка откуда угодно стоит копейки. Зачем мне покупать непонятное что-то, если я могу покупать каждый день разное и из разных ресторанов?