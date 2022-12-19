Еда
Солдатский огонь

«Кухня на районе» запустила «Холодосы» — микромаркеты с готовой едой для офисов и бизнес-центров Статьи редакции

Это первый офлайн-проект для сервиса экспресс-доставки еды.

  • Компания объявила, что установила первые десять «Холодосов» в офисах крупных компаний в Москве.
  • В ассортименте — более 140 наименований: сырники, сэндвич с ветчиной и сыром, борщ, «котлетка с пюрешкой» и другие блюда. Их средняя цена — 150 рублей. В 2023 году компания планирует добавить напитки под собственной торговой маркой и в формате ко-брендинга.
  • Чтобы купить блюдо, пользователь должен скачать приложение партнёра проекта — Izi point, зарегистрироваться и привязать карту. После этого нужно отсканировать код на блюде и оплатить его.
  • «Кухня на районе» будет сама заниматься поставками еды, обслуживанием холодильников и поддержкой пользователей.
Холодильник и стойка для пакетов, салфеток, приборов и специй / «Кухня на районе»
  • «Кухня на районе» анонсировала автоматы с готовой едой в начале декабря 2022 года. Тогда же компания рассказала, что планирует открыть кафетерии — точки в людных местах, где можно перекусить или взять готовую еду с собой. В сервисе объясняли, что выход в офлайн — один из способов увеличить оборот.
  • Автоматы с готовой едой для коворкингов и офисов есть у «Яндекс Лавки». Такой же проект тестировал Delivery Club, но сейчас он закрыт. Сеть микромаркетов с холодильниками и кассами самообслуживания развивает и «Вкусвилл».

#новость #кухнянарайоне

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Любопытное название. «Пивас» ещё никем не занят?

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Okna.pro
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Вадим Д.

Эх... Тогда «Пивас в холодосе»!

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Роллон Пешеход

Сто лет назад придумали с другом "Пивас для вас", так и не открыт!

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Западный нос

Вот тоже хорошее название

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Deputy Corruption

Посмотри в реестре торговых знаков)

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Слегка Придурковатый

"сырники"

Не сырники, а творожники.

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Terri Brown

слово творог относительно новое, до этого кисломолочные продукты называли словом сыр, в том числе и творог

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Андрей Чуль

Собссно, на западе творог так и продолжают называть сыром)

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Развитый глобус

Будет кайф поставить такой у себя дома

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Pav 89989

Уже и так этих доставок на любой вкус и цвет. Они бы лучше сначала готовить научились нормально

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Sergey

так это не доставка, а холодильник с едой в офисе

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VBZASH

Неплохо кстати

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Классический Денис

Гениально!

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Dark Soul

Так себе стартап. Сейчас доставка откуда угодно стоит копейки. Зачем мне покупать непонятное что-то, если я могу покупать каждый день разное и из разных ресторанов?

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