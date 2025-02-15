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Таня Боброва
Будущее

Разработчик роботов-гуманоидов Figure ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $39,5 млрд — источники

Год назад инвесторы оценивали стартап в $2,6 млрд.

Робот Figure 02. Источник: Figure
Робот Figure 02. Источник: Figure
  • Figure ведёт переговоры о привлечении $1,5 млрд инвестиций при оценке в $39,5 млрд, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. О переговорах также знает собеседник Reuters.
  • По данным изданий, раунд возглавят Align Ventures и Parkway Venture Capital. Но условия сделки ещё могут измениться, уточняет Bloomberg. Стартап отказался от комментариев.
  • В феврале 2024 года Figure привлёк $675 млн в раунде B при оценке в $2,6 млрд. Среди инвесторов были Джефф Безос, Microsoft, Nvidia и OpenAI Startup Fund. Тогда же стартап договорился с OpenAI о разработке ИИ-моделей для роботов-гуманоидов.
  • Летом того же года компания представила робота Figure 02, которого журнал Time включил в свой ежегодный рейтинг лучших изобретений. У Figure есть партнёрство с BMW: компании изучают, как можно использовать роботов на производстве, и тестируют их на одном из заводов автопроизводителя.
  • В январе 2025 года гендиректор стартапа Бретт Эдкок заявил, что видит потенциал для поставки до 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырёх лет.
Источник: аккаунт Figure в X

#новости #figureai

3
23 комментария
new_comment

У Figure есть партнёрство с BMW: компании изучают, как можно использовать роботов на производстве, и тестируют их на одном из заводов автопроизводителя.А нафига на заводах человекообразные роботы?
Гораздо полезнее роботы на колёсах с длинными много суставными манипуляторами.

3
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Максим Исаев

А нафига на заводах человекообразные роботы?А вот нафига. Это не значит, что на заводе БМВ есть эскалаторы, но, думаю как пример, вполне наглядно

2
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Big Lebovvski (Владислав)

Вот первая мысль была аналогичная. Поскольку там тоже не глупые люди сидят, значит есть какое то обоснование. Вторая мысль, это спроектированные под людей существующие мощности с соответствующей эргономикой заточеной под человека. А так это абсурд конечно.

1
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Драка вегетарианца с людоедом

Так вы батенька, тележку с руками инвесторам не продадите, промышленным роботам такого рода лет 40 уже.

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NAME.INVALID.CHARACTERS

Или 50 узбеков без ВНЖ и с минимальной ставкой

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Optimus

В ближайшие годы это будет самая бурно развивающая технология вместе с ИИ.

2
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Илья

А говорят ещё, что это в РФ лохов на сто лет вперёд припасено. Неправда.

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