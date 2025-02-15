Разработчик роботов-гуманоидов Figure ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $39,5 млрд — источники

Год назад инвесторы оценивали стартап в $2,6 млрд.Робот Figure 02. Источник: FigureFigure ведёт переговоры о привлечении $1,5 млрд инвестиций при оценке в $39,5 млрд, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. О переговорах также знает собеседник Reuters.По данным изданий, раунд возглавят Align Ventures и Parkway Venture Capital. Но условия сделки ещё могут измениться, уточняет Bloomberg. Стартап отказался от комментариев.В феврале 2024 года Figure привлёк $675 млн в раунде B при оценке в $2,6 млрд. Среди инвесторов были Джефф Безос, Microsoft, Nvidia и OpenAI Startup Fund. Тогда же стартап договорился с OpenAI о разработке ИИ-моделей для роботов-гуманоидов.Летом того же года компания представила робота Figure 02, которого журнал Time включил в свой ежегодный рейтинг лучших изобретений. У Figure есть партнёрство с BMW: компании изучают, как можно использовать роботов на производстве, и тестируют их на одном из заводов автопроизводителя.В январе 2025 года гендиректор стартапа Бретт Эдкок заявил, что видит потенциал для поставки до 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырёх лет.Источник: аккаунт Figure в X#новости #figureai
У Figure есть партнёрство с BMW: компании изучают, как можно использовать роботов на производстве, и тестируют их на одном из заводов автопроизводителя.А нафига на заводах человекообразные роботы?
Гораздо полезнее роботы на колёсах с длинными много суставными манипуляторами.
А нафига на заводах человекообразные роботы?А вот нафига. Это не значит, что на заводе БМВ есть эскалаторы, но, думаю как пример, вполне наглядно
Вот первая мысль была аналогичная. Поскольку там тоже не глупые люди сидят, значит есть какое то обоснование. Вторая мысль, это спроектированные под людей существующие мощности с соответствующей эргономикой заточеной под человека. А так это абсурд конечно.
Так вы батенька, тележку с руками инвесторам не продадите, промышленным роботам такого рода лет 40 уже.
Или 50 узбеков без ВНЖ и с минимальной ставкой
В ближайшие годы это будет самая бурно развивающая технология вместе с ИИ.
А говорят ещё, что это в РФ лохов на сто лет вперёд припасено. Неправда.