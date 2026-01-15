Разработчик интерфейсов для связи мозга и компьютера Merge Labs Сэма Альтмана публично объявил о запуске и инвестициях от OpenAI

Это потенциальный конкурент Neuralink Илона Маска.Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Kyle Grillot / Bloomberg / Getty Images / FortuneMerge Labs вышла из режима скрытой разработки, опубликовав пост о себе в блоге. По словам команды, это исследовательская лаборатория, долгосрочная миссия которой — объединение интеллекта человека и ИИ для «максимизации человеческих способностей».Стартап займётся разработкой интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), которые будут работать без имплантации в ткани головного мозга (в отличие от Neuralink Илона Маска). Технология позволит передавать и принимать информацию с помощью методов вроде ультразвука. Сначала стартап планирует фокусироваться на продуктах для помощи людям с трамами или заболеваниями, в будущем — «для более широкого развития человеческих возможностей».Об инвестициях в Merge Labs объявила OpenAI — она участвовала в посевном раунде, но сумму вложений не раскрыла. Компания также станет партнёром стартапа.Источники FT говорили, что разработчик планировал привлечь $250 млн при оценке в $850 млн. Большую часть денег даст OpenAI, утверждала газета. Знакомый с вопросом источник TechCrunch подтвердил это. По данным Wired, Merge Labs привлекла $252 млн от OpenAI, Bain Capital и других инвесторов.Среди основателей стартапа OpenAI назвала исследователей Михаила Шапиро, Тайсона Афлало и Самнера Нормана, а также предпринимателей Алекса Бланиа, Сандро Хербига и Сэма Альтмана. Последний возглавляет OpenAI и, по данным FT, не будет участвовать в управлении Merge Labs напрямую. Гендиректор — Блания. Все соучредители также станут членами совета директоров стартапа, пишет TechCrunch.Wired со ссылкой на источник писало в декабре 2025 года, что Merge Labs будет создан на базе некоммерческой Forest Neurotech, которая занимается нейротехнологиями. Норман и Афлало — её сооснователи. Головная структура Forest Neurotech сообщила, что та будет сотрудничать с Merge.Михаил ДудченкоБудущее17.11.2025Генные модификации против имплантов и «новый этап эволюции»: что известно о Merge Labs Сэма Альтмана — потенциальном конкуренте Neuralink Работающего прототипа в ближайшие годы говорят не ждать.#новости