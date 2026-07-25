SpaceX провела тринадцатый испытательный запуск Starship

Он прошёл успешно.Источник здесь и далее: SpaceX Старт состоялся с площадки Starbase в Техасе в ночь на 25 июля 2026 года. Спустя несколько минут первая ступень Super Heavy отделилась от Starship, пишет CNBC.Как отмечает Space.com, она отлично выполнила разворот и вернулась на Землю. Но при торможении сработали не все двигатели — Super Heavy «жёстко приводнилась» в Мексиканском заливе.Starship достиг запланированной скорости и траектории и успешно вывел все 20 спутников Starlink V3. Компания смогла установить связь с каждым из них. Затем, как и планировалось, спутники сгорели. Starship повторно запустил один из двигателей Raptor для тестов, уточняет Space.com.После совершил приводнение в Индийском океане, оставшись «невредимым». В SpaceX назвали его во время трансляции «самым мягким приводнением» в своей истории и «идеальным сценарием».Артур МартыгинБудущее29 июняБаза прямо на спутнике, дома на колёсах и новые скафандры: NASA и его планы закрепиться на Луне Когда и как агентство рассчитывает вернуть человека на Луну.#новости #spacex