Фонды Билла Гейтса и Джеффа Безоса инвестировали в стартап Synchron в раунде на $75 млн — это конкурент Neuralink Статьи редакции
Компания уже начала испытания своего устройства на людях.
- Synchron привлекла $75 млн в раунде C от Bezos Expeditions, Gates Frontier и других компаний. Инвестиции позволят ускорить разработки и начало основных клинических испытаний, объявила американская компания. Общая сумма инвестиций с момента её создания в 2012 году составляет $145 млн.
- Стартап разрабатывает имплантируемое устройство Switch, которое предназначено для парализованных пациентов, например, больных боковым амиотрофическим склерозом. Оно должно помочь им общаться, управляя компьютерными курсорами «силой мысли».
- Летом 2021 года Synchron получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на начало клинических испытаний нейроинтерфейса. Компания уже имплантировала устройство двум пациентам, пишет Bloomberg. Испытания будут проходить под контролем врачей в течение года.
- Разработкой нейроинтерфейсов занимаются и другие компании, в том числе Neuralink Илона Маска. Второй сооснователь этого стартапа Макс Ходак сейчас занимается созданием импланта для людей с проблемами зрения в своей новой компании Science Corp.
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Звучит как бред, но представьте какой могущественный Google, потому что полностью (возможно) прослушивает большую часть мобильных устройств. Если нейроимланты в перспективе заменят мобильные телефоны, то понятно почему за господство на этом рынке борятся.
Может и не полностью прослушивает, но определённо имеет техническую возможность это делать. А бритва любого разумного человека, а не какого-то там средневекового схоласта Оккама, такова: "возможно всё, что не запрещено законами физики".
Вот вам и реализация полиции мыслей на полном серьезе
Иногда вещи, которые звучат как бред, в действительности имеют смысл...
Наверняка у этих нейроинтерфейсов есть и другое применение. Но нам об этом можно только догадываться
конечно, как иначе you'll own nothing, but you'll be happy к 2030му организовать?)
Ну вот, Илону Маску за жестокое обращение с хрюшками пеняют, а тут на человеках сразу
Это другое 😂😅
Кто-то умер?
Только представьте как удобно джойстиком управлять стадом Баранов, у которых в башке нейроинтерфейс. Это же прям электронный пастух 2.0) сказал направо все стройно идут направо. Никаких плеток, красота! И самое главное можно совместить прямо с прививкой от модерны или пфайзера от очередей чумы 2030г))
Всё понятно. Там будут чипы. Наши мозги опять в опасносте!