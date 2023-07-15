Стартап xAI Илона Маска будет использовать публикации в Twitter для обучения ИИ Статьи редакции
Он также планирует сотрудничать с Tesla в работе над программным обеспечением для автопилота.
- Маск в ходе аудиоэфира в Twitter поделился подробностями о своей новой компании xAI, которая займётся разработкой ИИ для «познания вселенной».
- В частности, миллиардер заявил, что для обучения ИИ будут использоваться публичные твиты пользователей. Маск также обратил внимание, что другие компании «незаконно» используют данные из соцсети при обучении свих моделей, но не привёл конкретных примеров.
- По словам основателя, xAI будет стремиться создать «максимально любознательный» ИИ, который «понимает не только интернет, но и физический мир». Компания планирует сотрудничать с Tesla в работе над программным обеспечением для автопилота.
- О планах Маска запустить стартап в сфере ИИ в апреле 2023 года сообщили Financial Times и The Verge. Миллиардер подтвердил, что работает над альтернативой чат-бота ChatGPT под названием TruthGPT. Он описал сервис как «максимально ищущий правду ИИ, который пытается понять природу вселенной».
- О запуске xAI Маск официально объявил в 12 июля 2023 года. В число её сотрудников вошли выходцы из DeepMind (принадлежит Alphabet), OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla.
- Илон Маск был одним из сооснователей OpenAI, но в 2018 году решил покинуть компанию — якобы из-за «возможного конфликта интересов в будущем».
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Когда появится ИИ обученный на комментариях экспертов VC? Самый точный и всезнающий, порвет всех.
Я думал это @Вадим Д.
Стартап xYI звучало бы лучше
xYI wrote comment
Что незаконного в обучении ИИ на открытых данных? Маск снова набрасывает на вентилятор.
Ты только из бункера вылез?
О боже, твитторский ИИ. Ты должен был бороться со злом, Маск!
Плохому научит
Скайнет уже близко? Или как?