Новым гендиректором «билайна» станет бывший первый вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин

Нынешний глава компании Александр Торбахов возглавит совет директоров.«Вымпелком» (бренд «билайн») со 2 сентября 2024 года возглавит Сергей Анохин, сообщила компания. Он с 2018 года занимал пост первого вице-президента — финансового директора «Ростелекома».В «билайне» отметили, что в «Ростелекоме» Анохин отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений, венчурные инвестиции и другие сферы.Нынешний глава «билайна» Александр Торбахов, который руководил компанией с 2020-го, возглавит совет директоров «Вымпелкома». В компании не объяснили смену руководителя.В 2023 году телекоммуникационный холдинг Veon закрыл сделку по продаже «билайна» группе топ-менеджеров во главе с Торбаховым.Тогда же источник «Ъ» на рынке говорил, что продажа топ-менеджменту исходно планировалась как промежуточное решение — в дальнейшем «Вымпелком» должен был перейти к профильному инвестору. Теперь один из собеседников газеты предполагает, что Анохин должен подготовить компанию к M&A (слияния и поглощения).#новости #билайн
зашкварные люди короче.
Не удивлюсь если их Ростелеком же и поглотит в итоге.
удивлять уже давно можно перестать
Билайн же это Альфа груп.
все же интересно , почему сменили руководителя, что-то происходит у них там явно неладное
например потому что теле2 их обошел по кол-ву абонентов в прошлом году... а ещё бездарный ребрендинг, бездарная тарифная линейка с участием вымышленных животных ("апперов"), бездарные рекламные кампании в попытках играть на терминах типа "самый безопасный оператор" (по исследованиям всяких ООО "НоуНейм Груп", которые ничего не значат и нужны просто для того, чтоб можно было так называться)
Самым крутым директором этой помойки на мой взгляд был Василь Лацанич. Он не делал ровным счетом нихуера, но выглядел как миллиардер на пенсии, который, в белых одеждах, швартуя свою яхту на побережье сардинии, с высоты прожитых лет и опыта даст тебе пару советов как правильно жить.