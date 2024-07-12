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Таня Боброва
Карьера

Новым гендиректором «билайна» станет бывший первый вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин

Нынешний глава компании Александр Торбахов возглавит совет директоров.

  • «Вымпелком» (бренд «билайн») со 2 сентября 2024 года возглавит Сергей Анохин, сообщила компания. Он с 2018 года занимал пост первого вице-президента — финансового директора «Ростелекома».
  • В «билайне» отметили, что в «Ростелекоме» Анохин отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений, венчурные инвестиции и другие сферы.
  • Нынешний глава «билайна» Александр Торбахов, который руководил компанией с 2020-го, возглавит совет директоров «Вымпелкома». В компании не объяснили смену руководителя.
  • В 2023 году телекоммуникационный холдинг Veon закрыл сделку по продаже «билайна» группе топ-менеджеров во главе с Торбаховым.
  • Тогда же источник «Ъ» на рынке говорил, что продажа топ-менеджменту исходно планировалась как промежуточное решение — в дальнейшем «Вымпелком» должен был перейти к профильному инвестору. Теперь один из собеседников газеты предполагает, что Анохин должен подготовить компанию к M&A (слияния и поглощения).

#новости #билайн

12
12 комментариев
Невероятный Блондин

зашкварные люди короче.

Не удивлюсь если их Ростелеком же и поглотит в итоге.

2
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Ari.ship

удивлять уже давно можно перестать

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lakoros

Билайн же это Альфа груп.

1
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Ваня Шестаков

все же интересно , почему сменили руководителя, что-то происходит у них там явно неладное

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user0564335

например потому что теле2 их обошел по кол-ву абонентов в прошлом году... а ещё бездарный ребрендинг, бездарная тарифная линейка с участием вымышленных животных ("апперов"), бездарные рекламные кампании в попытках играть на терминах типа "самый безопасный оператор" (по исследованиям всяких ООО "НоуНейм Груп", которые ничего не значат и нужны просто для того, чтоб можно было так называться)

3
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Согласовано

Самым крутым директором этой помойки на мой взгляд был Василь Лацанич. Он не делал ровным счетом нихуера, но выглядел как миллиардер на пенсии, который, в белых одеждах, швартуя свою яхту на побережье сардинии, с высоты прожитых лет и опыта даст тебе пару советов как правильно жить.

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