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Евгения Евсеева
Карьера

Основательница сервиса для знакомств Bumble Уитни Вулф Хёрд вернулась на пост гендиректора компании

Спустя чуть больше года после ухода.

  • Нынешняя глава Лидиан Джонс уйдёт по «личным причинам», пишет CNBC. Она стала гендиректором в ноябре 2023 года, заняв пост ушедшей Хёрд. Из компании последняя не уходила, оставшись её исполнительным председателем.
  • Хёрд поблагодарила Джонс за «вклад в переломное для Bumble время». Причины, по которым она решила вернуться на роль гендиректора, не уточняются.
Источник: UPI
Источник: UPI
  • В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис Хёрд создала в 2014 году. До этого она занималась маркетингом в Tinder в команде сооснователей, но ушла из компании.
  • В 2014 году Insider назвал Вульф одной из «30 самых влиятельных женщин до 30 лет». В 2017 году она попала в список Forbes «30 до 30», а в апреле 2018-го — в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии Time.

#новости #bumble

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22 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Она тоже пыталась познакомиться через свое приложение... В итоге поняла, что на нём только зарабатывать

3
1
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Stanislav

Потому что с их правилами только неуважающий себя мужчина или каблук там зарегистрируется.

2
1
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AL

дураков нет

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Крафтовый Душнила

Было бы интересно узнать, почему же это "переломное для Bumble время". Ну кроме стандартного корпоративного булшита.

2
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Nix Green

Нового мужика надо найти просто. Старый удалился с приложения

1
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Андрей Комягин

Что это? Очередной тиндер с гендерными девиациями?

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