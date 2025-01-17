Основательница сервиса для знакомств Bumble Уитни Вулф Хёрд вернулась на пост гендиректора компании

Спустя чуть больше года после ухода.Нынешняя глава Лидиан Джонс уйдёт по «личным причинам», пишет CNBC. Она стала гендиректором в ноябре 2023 года, заняв пост ушедшей Хёрд. Из компании последняя не уходила, оставшись её исполнительным председателем.Хёрд поблагодарила Джонс за «вклад в переломное для Bumble время». Причины, по которым она решила вернуться на роль гендиректора, не уточняются.Источник: UPIВ приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис Хёрд создала в 2014 году. До этого она занималась маркетингом в Tinder в команде сооснователей, но ушла из компании.В 2014 году Insider назвал Вульф одной из «30 самых влиятельных женщин до 30 лет». В 2017 году она попала в список Forbes «30 до 30», а в апреле 2018-го — в список «100 самых влиятельных людей мира» по версии Time.#новости #bumble
Она тоже пыталась познакомиться через свое приложение... В итоге поняла, что на нём только зарабатывать
Потому что с их правилами только неуважающий себя мужчина или каблук там зарегистрируется.
дураков нет
Было бы интересно узнать, почему же это "переломное для Bumble время". Ну кроме стандартного корпоративного булшита.
Нового мужика надо найти просто. Старый удалился с приложения
Что это? Очередной тиндер с гендерными девиациями?