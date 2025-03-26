Финтех-компания Block Джека Дорси сократила 931 сотрудника, включая 460 «низкоэффективных» и 80 менеджеров

Это 8% штата. Об увольнении сотрудникам сообщил Джек Дорси в электронном письме, пишет TechCrunch. Он отметил, что сокращения не связаны с финансовыми трудностями или заменой работников на ИИ.По его словам, компания стремится повысить эффективность и «адаптироваться к меняющимся стратегическим потребностям». Сокращения затронут три категории сотрудников.391 человека уволят по «стратегическим» причинам, 460 работников — из-за «низкой производительности». 80 менеджеров сократят, чтобы упростить организационную структуру компании. Ещё 193 управленца переведут на позиции «индивидуальных сотрудников», но не уволят.Помимо этого Block закроет 748 вакансий. Нанимать продолжат только специалистов и менеджеров, «критически важных» для операционной деятельности.Предыдущий раунд сокращений компания провела в конце 2024 года. Тогда уволили около 1000 человек — примерно 10% штата.Джек Дорси и Джим МакКелвей основали The Block в 2009 году. Компания предоставляет услуги по проведению офлайн- и онлайн-платежей, владеет Cash App и Square.#новости #block