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Артур Томилко
Карьера

Финтех-компания Block Джека Дорси сократила 931 сотрудника, включая 460 «низкоэффективных» и 80 менеджеров

Это 8% штата.

  • Об увольнении сотрудникам сообщил Джек Дорси в электронном письме, пишет TechCrunch. Он отметил, что сокращения не связаны с финансовыми трудностями или заменой работников на ИИ.
  • По его словам, компания стремится повысить эффективность и «адаптироваться к меняющимся стратегическим потребностям». Сокращения затронут три категории сотрудников.
  • 391 человека уволят по «стратегическим» причинам, 460 работников — из-за «низкой производительности». 80 менеджеров сократят, чтобы упростить организационную структуру компании. Ещё 193 управленца переведут на позиции «индивидуальных сотрудников», но не уволят.
  • Помимо этого Block закроет 748 вакансий. Нанимать продолжат только специалистов и менеджеров, «критически важных» для операционной деятельности.
  • Предыдущий раунд сокращений компания провела в конце 2024 года. Тогда уволили около 1000 человек — примерно 10% штата.
  • Джек Дорси и Джим МакКелвей основали The Block в 2009 году. Компания предоставляет услуги по проведению офлайн- и онлайн-платежей, владеет Cash App и Square.

#новости #block

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