Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани вернулся в совет директоров компании

Он пок��нул его в июне 2024 года.Решение утвердили на годовом общем собрании акционеров «Делимобиля».Кроме Трани, новой участницей совета директоров стала глава компании Елена Бехтина. Всего в совете девять директоров, включая трёх независимых.Также акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2024 год.Винченцо Трани. Источник: «РИА Новости»Винченцо Трани основал «Делимобиль» в 2015 году в Москве. На 2025 год сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Тольятти, Челябинске, Туле и Уфе.В феврале 2024 года «Делимобиль» вышел на Мосбиржу, разместив акции под тикером DELI. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене 265 рублей за акцию. Компания привлекла 4,2 млрд рублей.#новости #делимобиль