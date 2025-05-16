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Евгения Евсеева
Карьера

Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани вернулся в совет директоров компании

Он пок��нул его в июне 2024 года.

  • Решение утвердили на годовом общем собрании акционеров «Делимобиля».
  • Кроме Трани, новой участницей совета директоров стала глава компании Елена Бехтина. Всего в совете девять директоров, включая трёх независимых.
  • Также акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2024 год.
Винченцо Трани. Источник: «РИА Новости»
Винченцо Трани. Источник: «РИА Новости»
  • Винченцо Трани основал «Делимобиль» в 2015 году в Москве. На 2025 год сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Тольятти, Челябинске, Туле и Уфе.
  • В феврале 2024 года «Делимобиль» вышел на Мосбиржу, разместив акции под тикером DELI. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене 265 рублей за акцию. Компания привлекла 4,2 млрд рублей.

#новости #делимобиль

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