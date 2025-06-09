Глава отдела разработки гуманоидных роботов Optimus покинул Tesla

Его заменит Ашок Эллусвами, который ранее возглавлял разработку автопилотных систем, сообщает Bloomberg.Руководитель проекта Optimus Милан Ковач назвал решение оставить пост «самым сложным» в своей жизни. Он объяснил, что хочет проводить больше времени с семьёй, которая живёт за переделами США. Илон Маск поблагодарил Ковача за «невероятный вклад в развитие Tesla».The Verge отмечает, что глава Tesla неоднократно называл человекоподобных роботов «главной разработкой» компании, пытаясь заинтересовать инвесторов на фоне падения продаж электромобилей и снижения стоимости акций.Маск заявлял, что до конца 2025 года Tesla произведёт «как минимум» 5000 роботов Optimus, а в 2026 году ещё до 50 тысяч штук.По словам аналитиков, Эллусвами вступит в должность на «решающем этапе развития проекта», а также будет вынужден преодолеть «серьёзное препятствие» в виде ограничений на вывоз из Китая редкоземельных металлов и магнитов, необходимых для производства роботов.#новости #tesla