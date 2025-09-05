Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Деньги
Крипто
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Карьера

OpenAI анонсировала ИИ-платформу для поиска работы в сфере искусственного интеллекта

А также программу подтверждения навыков работы с нейросетями.

  • Компания планирует запустить платформу к середине 2026 года, пишет TechCrunch. Называется она OpenAI Jobs Platform.
  • OpenAI планирует использовать ИИ, чтобы «найти идеальное соотношение между потребностями компаний и навыками, которые могут предложить сотрудники».
  • Разместить вакансии смогут как опытные ИИ-специалисты, так и начинающие. Сервис ориентирован не только на крупные корпорации, но и на малый бизнес и государственные органы.
  • Например, на платформе OpenAI будет рассказывать, как небольшим компаниям лучше конкурировать, а органам власти — найти себе сотрудников в области ИИ.
  • Подтвердить навыки специалисты смогут с помощью новой программы сертификации — называться она будет OpenAI-Certified. Получить сертификат можно по разным уровням — например, базовое использование ИИ или создание промптов и кастомизация моделей.

#новости #openai

2
1
1
18 комментариев