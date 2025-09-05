OpenAI анонсировала ИИ-платформу для поиска работы в сфере искусственного интеллекта

А также программу подтверждения навыков работы с нейросетями.Компания планирует запустить платформу к середине 2026 года, пишет TechCrunch. Называется она OpenAI Jobs Platform.OpenAI планирует использовать ИИ, чтобы «найти идеальное соотношение между потребностями компаний и навыками, которые могут предложить сотрудники».Разместить вакансии смогут как опытные ИИ-специалисты, так и начинающие. Сервис ориентирован не только на крупные корпорации, но и на малый бизнес и государственные органы.Например, на платформе OpenAI будет рассказывать, как небольшим компаниям лучше конкурировать, а органам власти — найти себе сотрудников в области ИИ.Подтвердить навыки специалисты смогут с помощью новой программы сертификации — называться она будет OpenAI-Certified. Получить сертификат можно по разным уровням — например, базовое использование ИИ или создание промптов и кастомизация моделей.#новости #openai