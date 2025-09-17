Сооснователь Ben & Jerry's Джерри Гринфилд ушёл из компании после 47 лет работы на фоне конфликта с Unilever — он заявил, что бренд мороженого «потерял свою независимость»

Unilever приобрела компанию в 2000 году. Слева — Бен Коэн, справа — Джерри Гринфилд. Источник: CNNПисьмо Гринфилда опубликовал второй сооснователь Ben & Jerry's Бен Коэн. Джерри Гринфилд назвал это решение «одним из самых трудных и болезненных в жизни» и отметил, что бренд «потерял свою независимость» после того, как материнская компания Unilever «положила конец его социальной активности»Unilever купила Ben & Jerry's в 2000 году за $326 млн. Гринфилд настаивает, что соглашение предусматривало защиту и продолжение «социальной миссии» компании, пишет BBC. При этом в последние годы компания старалась «ограничить активизм» — особенно по политическим вопросамС момента основания в 1978 году бренд мороженого поддерживал кампании в защиту ЛГБТ* и по проблемам изменения климата. В 2021 году Ben & Jerry's — уже под управлением Unilever — прекратила продажу продукции на «оккупированных» Израилем территориях.В 2024 году Ben & Jerry's подала в суд на материнскую компанию, обвинив её в цензуре — речь идёт, например, о требованиях прекратить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа, отмечает CNN.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #unilever