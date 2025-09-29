Lufthansa сократит 4000 сотрудников, чтобы «экономить» около €300 млн в год

Авиакомпания также намерена приобрести более 200 самолётов. Источник: BloombergLufthansa начнёт «самую масштабную» программу экономии со времён пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. Сократить сотрудников планируют за счёт «цифровизации и автоматизации» процессов.По данным Reuters, под сокращение попадёт около 20% административного персонала компании — 4000 сотрудников. Большинство увольнений придётся на Германию и позволит компании «экономить» примерно €300 млн в год.Lufthansa стремится повысить рентабельность на фоне «неэффективной» работы, забастовок и задержек поставок самолётов. Компании не удалось достичь установленных в 2021 году целевых показателей маржинальности, отмечает Bloomberg. Кроме того, Lufthansa рассчитывает приобрести более 230 самолётов к 2030 году и войти в тройку крупнейших в мире авиагрузоперевозчиков.#новости #lufthansa