«Выгнали с урока математики за то, что отвечал на звонок инвестора»: 18-летний основатель сервиса для разработки ИИ-агентов из Казахстана привлёк $6,2 млн

Он бросил школу, не закончив последний класс. С ним поговорило издание Business Insider.Источник: Business InsiderВ декабре 2024 года 18-летний Арлан Рахметжанов из Алматы в одиночку основал стартап Nozomio, разрабатывающий сервис для создания и обучения ИИ-агентов. В нём есть бесплатный план с ограничениями и подписка за $15 в месяц.Родители Рахметжанова — предприниматели. Отец рассказал юноше про акселератор Y Combinator, когда тому было 11 лет. После уроков мальчик помогал продавать одежду в магазине своей бабушки, которая отдавала ему проценты с каждой покупки.Первую «компанию» он начал создавать в 15 лет, когда в 2022 году вышел ChatGPT. К 11 классу (в школах Казахстана их 12) Рахметжанов уже хотел бросить учёбу. Занятия казались скучными, и он «писал код в любую свободную минуту».В январе 2025-го он выложил прототип инструмента для улучшения ИИ-помощников на платформу Product Hunt. Тот получил высокий рейтинг и стал «продуктом дня». Тогда Рахметжанов начал обзванивать основателей стартапов из Y Combinator, чтобы получить обратную связь. Один из них «выписал чек на $5000» и связал с венчурной фирмой LocalGlobe. Меня выгнали с урока математики за то, что я отвечал на звонок инвестора, во время которого мы в итоге договорились о финансировании pre-seed раунда. К счастью, директор [школы] разрешила поговорить у неё в кабинете.Арлан Рахметжанов, основатель NozomioОн дважды подавал заявку в YC для себя, а параллельно и для ИИ-стартапа отца, но безуспешно. Третья попытка в конце апреля оказалась удачной — юношу пригласили в летнюю группу. Тогда же он получил финансирование в $1 млн. После этого Рахметжанов бросил школу.Быть молодым основателем определённо плюс. Да, у меня нет докторской степени Стэнфорда, но мне сказали, что партнёр из YC выбрал меня именно потому, что я очень быстро выпускаю продукты — а это крайне важно в эпоху ИИ.Арлан Рахметжанов, основатель NozomioРахметжанов получил визу талантов O-1 в США. В сентябре, за несколько недель до демонстрации для инвесторов в рамках YC Demo Day, стартап привлёк $6,2 млн от CRV, BoxGroup, LocalGlobe, Y Combinator, предпринимателя Пола Грэма и технического директора Spotify Густава Сёдерстрёма.На эти деньги предприниматель планирует нанять первого сотрудника, «как только перестанет справляться с обслуживанием клиентов в одиночку». Он хочет сделать «самый экономичный стартап в сфере ИИ» и привлечь небольшое число молодых разработчиков.#новости #ии