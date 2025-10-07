«Рынок работодателя скоро не случится»: министр труда Антон Котяков рассказал РБК о безработице, теневой экономике и донастройке программы маткапитала

Но если, например, взрослый трудоспособный человек, не имеющий противопоказаний к труду, не работает — наверное, государство имеет право задать вопрос: «А почему?» Что сегодня в рамках текущих условий не позволяет выйти на работу? <...> А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что «мне не надо, я готов жить на детское пособие»? Тогда у нас есть все основания задать вопрос, а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации.

Антон Котяков, министр труда