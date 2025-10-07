Популярное
Артур Томилко
Карьера

«Рынок работодателя скоро не случится»: министр труда Антон Котяков рассказал РБК о безработице, теневой экономике и донастройке программы маткапитала

Выбрали основные тезисы из интервью.

Антон Котяков, фото РБК
  • Ситуация на рынке труда «разная», рассказал министр. Безработица на уровне 2,1-2,2%, зарплаты в целом растут, а работники находятся в «более выгодном» положении, чем работодатели.
  • Но в конкретных компаниях ситуация может отличаться. Есть предприятия, которые не испытывают потребности в кадрах из-за сжатия спроса. Это характерно для сфер с дорогостоящими товарами — например, продажа автомобилей и сельхозтехники.
  • Значительно роста безработицы Котяков не ждёт. В течение нескольких лет показатель будет в диапазоне 2,2-2,5% — что соответствует «существующей социально-демографической модели».
  • Объём теневой занятости глава Минтруда оценивает в 6,5 млн человек. Наиболее напряжённая ситуация «традиционно» на Северном Кавказе.
  • В вопросе пособий государство придерживается принципа «двух ключей». Для получения поддержки ввели правило «нулевого дохода», а также определили «закрытый перечень объективных оснований» — уход за ребёнком-инвалидом, пожилым родителем и другие.
Но если, например, взрослый трудоспособный человек, не имеющий противопоказаний к труду, не работает — наверное, государство имеет право задать вопрос: «А почему?» Что сегодня в рамках текущих условий не позволяет выйти на работу? <...> А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что «мне не надо, я готов жить на детское пособие»? Тогда у нас есть все основания задать вопрос, а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации.
Антон Котяков, министр труда
  • На вопрос о необходимости введения «налога на тунеядство» Котяков ответил: «Наверное, я внутренне не поддерживаю».
  • Министр также высказался о мерах поддержки семей. По его мнению, «подход к выплате материнского капитала требует определённой актуализации». Но конкретных предложений не озвучил.

