Артур Томилко
Карьера

HP запланировала сократить от 4000 до 6000 рабочих мест к 2028 году

Компания хочет «оптимизировать процессы» за счёт внедрения ИИ.

  • Глава HP Энрике Лорес заявил, что сокращения затронут команды, занимающиеся разработкой продуктов, внутренними операциями и поддержкой клиентов.
  • По его словам, компания рассчитывает сэкономить $1 млрд в течение трёх лет. Деньги нужны, чтобы покрыть рост расходов на комплектующие, в частности, на микросхемы памяти, которые дорожают из-за роста спроса на вычислительные мощности для ИИ.
  • Лорес отметил, что у HP пока «достаточно запасов», но компания осторожно подходит к реализации планов на вторую половину 2025 года: ищет поставщиков с более низкими издержками, меняет конфигурации памяти в устройствах и пересматривает цены.
  • В 2022 году HP представила масштабный план реструктуризации бизнеса, который предполагал сокращение около 6000 сотрудников до конца 2025 года. В феврале 2025-го компания объявила о планах уволить ещё до 2000 человек.

#новости #hp

