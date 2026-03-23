Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Карьера

Бывший глава отдела рекламы в Meta* Дейв Дуган перешёл в OpenAI — он будет помогать компании искать новые источники прибыли

При Дугане выручка Meta* от рекламы в 2025 году составила почти $200 млрд.

Источник: WSJ
  • Дуган покинул свой пост в Meta* в марте 2026 года после четырёх лет в компании — до этого он также восемь лет работал в Facebook*. OpenAI наняла его, чтобы «укрепить отношения» с крупными рекламодателями и развивать свой «зарождающийся» рекламный бизнес, пишет The Wall Street Journal.
  • Этот шаг подчёркивает «срочное» стремление разработчика ChatGPT найти новые источники для финансирования масштабных проектов в сфере ИИ, отмечает издание.
  • Дуган может помочь OpenAI выстроить отношения с рекламодателями за счёт своих связей в этой сфере, подчёркивает WSJ.
  • В феврале 2026 года OpenAI начала тестировать рекламу среди некоторых пользователей ChatGPT в США. По словам компании, показ рекламы не влияет на ответы ChatGPT, а беседы с чат-ботом остаются конфиденциальными — у рекламодателей нет доступа к содержанию чатов, истории или личным данным.

*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости #openai

1
1
8 комментариев