OpenAI запустила в Сан-Франциско беговой клуб для сотрудников компании и основателей стартапов — вместо привычных мероприятий для нетворкинга

В будущем такой формат может появиться и в других городах. Источник: @karine_hsuИнициатором выступило сообщество OpenAI for Startups, которое поддерживает основателей стартапов на ранних стадиях, создающих ИИ-продукты на базе моделей OpenAI, пишет Inc. Им предоставляют технические ресурсы, кредиты на использование API и токены, а также проводят мероприятия для основателей.Первый забег прошёл в Сан-Франциско — более 80 основателей из Y Combinator пробежали около 5 км вместе с сотрудниками OpenAI. Организаторы хотели создать более естественную обстановку для общения и нетворкинга — вместо обычных деловых встреч и презентаций.Идея быстро привлекла внимание — за два дня после публикации на платформе Luma на мероприятие зарегистрировались более 100 человек. По словам участников, во время пробежки разговоры были неформальными — в отличие от стандартных обсуждений на отраслевых мероприятиях, где каждый пытается представить свой проект или найти инвестора.В OpenAI подчёркивают, что главная цель клуба — неформальные знакомства и создание сообщества, но он не должен восприниматься как способ привлечь инвестиции от OpenAI.После интереса со стороны основателей и потенциальных партнёров OpenAI решила расширить проект за пределы Y Combinator. Следующая пробежка в Сан-Франциско будет открыта для большего количества предпринимателей, отмечает Inc. Кроме того, компания хочет запустить такой же формат в Нью-Йорке и других городах.Валерия ИльинаОфлайн11.06.2025Беговой бум в 2025 году: при чём тут экзистенциальный кризис молодёжи и пандемия Мнение психолога, даты марафонов и приложения для бега.#редакция