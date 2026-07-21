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Данила Бычков
Карьера

OpenAI запустила в Сан-Франциско беговой клуб для сотрудников компании и основателей стартапов — вместо привычных мероприятий для нетворкинга

В будущем такой формат может появиться и в других городах.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fkarine_hsu%2Fstatus%2F2079195279237206438%3Fs%3D20&postId=3039110" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@karine_hsu</a>
Источник: @karine_hsu
  • Инициатором выступило сообщество OpenAI for Startups, которое поддерживает основателей стартапов на ранних стадиях, создающих ИИ-продукты на базе моделей OpenAI, пишет Inc. Им предоставляют технические ресурсы, кредиты на использование API и токены, а также проводят мероприятия для основателей.
  • Первый забег прошёл в Сан-Франциско — более 80 основателей из Y Combinator пробежали около 5 км вместе с сотрудниками OpenAI. Организаторы хотели создать более естественную обстановку для общения и нетворкинга — вместо обычных деловых встреч и презентаций.
  • Идея быстро привлекла внимание — за два дня после публикации на платформе Luma на мероприятие зарегистрировались более 100 человек. По словам участников, во время пробежки разговоры были неформальными — в отличие от стандартных обсуждений на отраслевых мероприятиях, где каждый пытается представить свой проект или найти инвестора.
  • В OpenAI подчёркивают, что главная цель клуба — неформальные знакомства и создание сообщества, но он не должен восприниматься как способ привлечь инвестиции от OpenAI.
  • После интереса со стороны основателей и потенциальных партнёров OpenAI решила расширить проект за пределы Y Combinator. Следующая пробежка в Сан-Франциско будет открыта для большего количества предпринимателей, отмечает Inc. Кроме того, компания хочет запустить такой же формат в Нью-Йорке и других городах.
Валерия Ильина
Офлайн
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