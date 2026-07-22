CNews: российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro запланировал сокращение штата — оно может затронуть до 30% сотрудников

По словам одного из источников издания, руководство объясняет решение падением финансовых показателей и отраслевым кризисом.Источник: Postgres ProfessionalО готовящихся сокращениях сотрудникам Postgres Professional сообщил гендиректор Артём Гогонский, пишет CNews со ссылкой на двух работников. Информацию подтвердили в пресс-службе компании.По словам собеседников издания, сокращения «затронут всех», в том числе разработчиков и менеджеров. Один из них рассказал, что уволить могут до 30% штата. На конец декабря 2025 года в Postgres Professional работало 538 человек.По словам второго источника, руководство объясняет решение падением финансовых показателей и отраслевым кризисом. В пресс-службе компании CNews сообщили, что «рыночная конъюнктура меняет условия бизнеса».Представитель Postgres Professional добавил, что компания проводит реструктуризацию, чтобы «сконцентрировать ресурсы на ключевых продуктовых направлениях». В процессе «часть сотрудников» уволят, но каждому предложат компенсации, рекомендательные письма и помощь с трудоустройством. Точную долю специалистов, которые попадут под сокращение, он не назвал.Postgres Professional основана в 2011 году. Компания разработала систему управления базами данных Postgres Pro на базе PostgreSQL. Выручка ООО «Постгрес Профессиональный» (юрлицо Postgres Professional) по итогам 2025-го сократилась на 28% год к году, до 6,7 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса». Чистая прибыль снизилась с 7,7 млрд до 3,2 млрд рублей.Артур ТомилкоДеньги20 июляИТ-холдинг Т1 запланировал провести «оптимизацию» и сократить расходы на сотрудников на 5,6 млрд рублей — «Ведомости» Часть задач могут передать ИИ. #новости #postgres