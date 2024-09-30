Миноритарии с акциями бывшей Yandex N.V. пожаловались в Госдуму на условия «переезда» «Яндекса» в Россию и оценили ущерб от них в 1 трлн рублей

Поскольку депутаты проголосовали за такие поправки, хотелось бы понять, чем они руководствовались и как оценивают последствия этого решения. Ведь они проголосовали за законопроект, который создаёт условия для злоупотреблений и не даёт никакой защиты российским гражданам-акционерам.