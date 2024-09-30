Миноритарии с акциями бывшей Yandex N.V. пожаловались в Госдуму на условия «переезда» «Яндекса» в Россию и оценили ущерб от них в 1 трлн рублей

Поскольку депутаты проголосовали за такие поправки, хотелось бы понять, чем они руководствовались и как оценивают последствия этого решения. Ведь они проголосовали за законопроект, который создаёт условия для злоупотреблений и не даёт никакой защиты российским гражданам-акционерам.
Откуда 1 трлн?? Капитализация Яндекса всего полтора) может их в дурку сразу сдать этих миноритариев?
Потому что они пострадали. Они несчастные и голодные, у них даже представитель - Бедняков. Надо войти в положение и отать триллион.
Миноритариев в дурку, яндексистов в тюрьму, для каждого найдется уютный домик
А может это не твое дело?) Забыл выпить таблеток,а других в дурку отправляет
Всех кто не вышел в дурку?
Давайте просто попросим у Цукерберга взаймы. У него наверное валяется где-то лишний трлн)))
Капитализация Яндекса всего полтораВсё сходится.
Обменяли только треть акций (107,7 млн из 361,5).
А две трети не поменяли — от 1,5 трлн ₽ это как раз 1 трлн ₽