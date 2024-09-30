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Евгения Евсеева
Инвестиции

Миноритарии с акциями бывшей Yandex N.V. пожаловались в Госдуму на условия «переезда» «Яндекса» в Россию и оценили ущерб от них в 1 трлн рублей

Причиной они считают поправки, которые разрешили компаниям менять юрисдикцию и регистрировать фирмы в специальных административных районах.

Источник: «Коммерсантъ»
Источник: «Коммерсантъ»
  • О письме на 17 страниц от лица Андрея Беднякова, представителя инициативной группы миноритариев из 30 человек, пишет Forbes. Они считают, что их права могли быть нарушены в «результате череды событий, которые были разрешены действующим законодательством, но в совокупности привели к реализации нерыночных рисков и убыткам инвесторов».
  • Письмо направили всем депутатам Госдумы, его получение подтвердил представитель депутата Владимира Ресина — тот перенаправил обращение ЦБ.

«Не уведомили должным образом»

  • Сделку по продаже Yandex N.V. в пользу ЗПИФ «Консорциум. Первый» одобрили в марте 2024 года. Голосование среди акционеров проводилось в том же месяце на двух собраниях. В «Яндексе» говорят, что «полностью и своевременно» раскрыли информацию о сделке: её публиковали на сайте компании и сайте раскрытия информации. Принять участие в голосовании мог любой акционер.
  • Бедняков же утверждает, что инвесторов, «возможно, не уведомили о голосовании должным образом». Forbes он сообщил, что ни он, ни подписавшие обращение «не получали никакие уведомления».
  • В мае новые владельцы «Яндекса» объявили условия обмена акций Yandex N.V: миноритариям предлагали выкупить их бумаги по 1251,8 рубля за штуку или обменять на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Но участвовать в обмене могли лишь те, кто купил бумаги на Мосбирже и «СПБ Бирже» или же успел зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 года. Остальные не смогли ни обменять, ни выкупить акции.

Как насчитали 1 трлн рублей

  • В презентации для инвесторов говорилось, что в общей сложности новые владельцы готовы выкупить или обменять 107,7 млн акций. Весь же объём выпуска акций Yandex N.V. составлял 361,5 млн штук.
  • Исходя из этого, а также из данных о бумагах в свободном обращении, авторы письма посчитали, что у миноритариев должны оставаться 210 млн акций. Кому они принадлежат и какая в них доля российских и иностранных инвесторов — не считали. Но посчитали примерную рыночную стоимость — 893 млрд рублей.
  • К этой сумме добавили ещё 150 млрд рублей — во столько миноритарии оценили «недоплату» недоплату за выкупленные с 70%-ным дисконтом акции. В итоге получается 1,04 трлн рублей. По оценкам миноритариев, именно столько мог составить их общий ущерб из-за покупки «Яндексом» активов и последующего обмена-выкупа акций у миноритариев.
  • Свои собственные убытки инициативная группа из 30 инвесторов оценивает в 1 млрд рублей. «Очевидно, эти средства никогда не достанутся тем российским акционерам, которые вынужденно, не по своему выбору остаются акционерами уже не «Яндекса», а небольшого стартапа [Nebius Group, бывшей Yandex N.V.]», — говорится в письме.

Что за события, разрешённые законом, но нанёсшие ущерб

  • Одним из них миноритарии считают принятые в августе 2023 года поправки к закону о международных компаниях, которые сделали возможным «переезд» квазироссийских (то есть российских, но зарегистрированных за рубежом) компаний через схему инкорпорации.
  • При этом можно было «с нуля» создавать компанию в специальных административных районах России и передавать туда имущество заграничного холдинга. Именно так сделал «Яндекс».
  • Авторы письма пишут: в пояснительной записке к законопроекту утверждалось, что у него не будет «негативных последствий». Поэтому ситуацию с «переездом» требует «тщательного расследования».

Поскольку депутаты проголосовали за такие поправки, хотелось бы понять, чем они руководствовались и как оценивают последствия этого решения. Ведь они проголосовали за законопроект, который создаёт условия для злоупотреблений и не даёт никакой защиты российским гражданам-акционерам.

Андрей Бедняков, представитель группы миноритариев
  • Другая проблема связана с налогами. Несмотря на то, что инвесторы не смогли обменять или продать акции по рыночной цене, либо продали с дисконтом в 70% к рынку, им начислили налог на материальную выгоду. Она возникла из-за того, что ранее они купили акции за рубежом дешевле. В итоге «по сути им пришлось заплатить дважды», пишет Forbes.

#новости #яндекс

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61 комментарий
Gedevan

Откуда 1 трлн?? Капитализация Яндекса всего полтора) может их в дурку сразу сдать этих миноритариев?

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nochnoy.ru

Потому что они пострадали. Они несчастные и голодные, у них даже представитель - Бедняков. Надо войти в положение и отать триллион.

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1
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Инло Макс

Миноритариев в дурку, яндексистов в тюрьму, для каждого найдется уютный домик

1
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Trsh

А может это не твое дело?) Забыл выпить таблеток,а других в дурку отправляет

1
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TVRU

Всех кто не вышел в дурку?

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Юрий Степанков

Давайте просто попросим у Цукерберга взаймы. У него наверное валяется где-то лишний трлн)))

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Denis Bystruev

Капитализация Яндекса всего полтораВсё сходится.

Обменяли только треть акций (107,7 млн из 361,5).

А две трети не поменяли — от 1,5 трлн ₽ это как раз 1 трлн ₽

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