«Ростелеком» и акселератор Indie Go создали фонд для поддержки независимых разработчиков видеоигр

На начальном этапе через него планируют инвестировать до 300 млн рублей.О запуске фонда Indie Go Start «Ъ» рассказали три собеседника на медиарынке, информацию подтвердили представитель «Ростелекома» и управляющий партнёр фонда Владимир Вареник.По его словам, на начальном этапе инвестировать планируют до 300 млн рублей. «Далее будет принято решение о масштабировании», — добавил он.Пока фонд рассматривает инвестиции только в консольные и компьютерные игры, поскольку мобильные требуют «больших вложений в маркетинг», отметил Вареник. До конца 2024 года планируют поддержать 15 проектов.Инвестиции будут выделяться по модели milestone (поэтапно), пояснил он: «В случае, если фонд инвестирует только в разработку, мы получаем обратно 50% выручки с проекта, если в продвижение — то около 30%».Опрошенные газетой эксперты считают, что окупить вложения фонду будет непросто, поскольку инди-игры, как правило, продаются небольшими тиражами. Но у «Ростелекома» есть игровой тариф и магазин игр, что может помочь проектам с продвижением.В январе 2023 года «Ъ» рассказал о планах VK вложить 300 млн рублей в российские игровые студии, а также запустить в университетах программы для подготовки профильных специалистов.#новости #ростелеком
Кстати, кто не знал, Дмитрий Анатольевич стал председателем директоров Ростелекома, кек.
https://www.company.rt.ru/press/news_ir/news/d471524/
Ютуб не работает на Ростелекоме( за это обидно на мобилке t2 всё работает
Дмитрий Армагедонович
Ну теперь заживем...))
Да, тоже поржал с таких новостей 😁
И должность под него придумали.
На смуту и то больше выделяли и получилось плохо, а тут какие-то жалкие 300 млн