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Артур Томилко
Инвестиции

«Ростелеком» и акселератор Indie Go создали фонд для поддержки независимых разработчиков видеоигр

На начальном этапе через него планируют инвестировать до 300 млн рублей.

  • О запуске фонда Indie Go Start «Ъ» рассказали три собеседника на медиарынке, информацию подтвердили представитель «Ростелекома» и управляющий партнёр фонда Владимир Вареник.
  • По его словам, на начальном этапе инвестировать планируют до 300 млн рублей. «Далее будет принято решение о масштабировании», — добавил он.
  • Пока фонд рассматривает инвестиции только в консольные и компьютерные игры, поскольку мобильные требуют «больших вложений в маркетинг», отметил Вареник. До конца 2024 года планируют поддержать 15 проектов.
  • Инвестиции будут выделяться по модели milestone (поэтапно), пояснил он: «В случае, если фонд инвестирует только в разработку, мы получаем обратно 50% выручки с проекта, если в продвижение — то около 30%».
  • Опрошенные газетой эксперты считают, что окупить вложения фонду будет непросто, поскольку инди-игры, как правило, продаются небольшими тиражами. Но у «Ростелекома» есть игровой тариф и магазин игр, что может помочь проектам с продвижением.
  • В январе 2023 года «Ъ» рассказал о планах VK вложить 300 млн рублей в российские игровые студии, а также запустить в университетах программы для подготовки профильных специалистов.

#новости #ростелеком

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43 комментария
Слегка Придурковатый

Кстати, кто не знал, Дмитрий Анатольевич стал председателем директоров Ростелекома, кек.

https://www.company.rt.ru/press/news_ir/news/d471524/

4
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Марк-R1-етинг

Ютуб не работает на Ростелекоме( за это обидно на мобилке t2 всё работает

5
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Фадеев Александр

Дмитрий Армагедонович

1
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T rex

Ну теперь заживем...))

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Дичь Петрович

Да, тоже поржал с таких новостей 😁

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Пролетая над ведром картошки.

И должность под него придумали.

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Артемий С.

На смуту и то больше выделяли и получилось плохо, а тут какие-то жалкие 300 млн

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