ГК «Инвеллект» выкупила сеть кофеен Coffee Like

Сумма сделки могла составить от 1,5 млрд до 5 млрд рублей.«Инвеллект» получила 100% ООО «Кофе Лайк» и ООО «Логистика Кофе», а также 25% в ООО «СТМ Кофе», совместном с Tasty Coffee предприятии по обжарке кофейных зёрен, сообщили в компании.Сумму сделки стороны не раскрыли. По оценке бывшего директора по франчайзингу в сети кофеен «Правда кофе» Дениса Мещерякова, которую приводит Forbes, она могла составить 1,5-5 млрд рублей.Глава Coffee Like Антон Макаров покинет компанию и «сосредоточится на собственных проектах». Новым гендиректоом сети станет Дмитрий Плетнёв, занимавший должность исполнительного директора.Сеть Coffee Like в 2013 году основал блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов (с ноября 2023 года он находится под арестом по обвинению в мошенничестве с образовательными курсами). Его партнёром был Зуфар Гарипов, который вышел из бизнеса в 2017 году, пишет Forbes. В 2018-м Шабутдинов продал компанию совладельцам издательства «АСТ» Павлу Гришкову и Александру Богуславскому и другим акционерам.По собственным данным Coffee Like, сеть насчитывает 1100 кофеен по всей России. Выручка за 2023 год составила 5,8 млрд рублей. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Кофе Лайк» в 2023 году — 297,9 млн рублей, чистая прибыль — 145,2 млн рублей. Выручка ООО «Логистика Кофе» — 778,4 млн рублей, чистая прибыль — 67,9 млн рублей.В 2023-м Coffee Like стала крупнейшей франшизой в сфере гостинично-ресторанного бизнеса по версии BuyBrand.Фото «Яндекс Карты» #новости #coffelike
Скажите, только мне кажется, что в последнее время все стали такими кофеманами? А как раньше мы жили без такого наличия кофеен?
Не все. Совсем раньше и кофе был говенный, потом его научились обжаривать, готовить, продавать. И теперь имеем то что имеем: вкусный кофе за оверпрайс. Не везде вкусный, но может быть тоже за оверпрайс.
Но можно и дома готовить неплохо.
Совершенно верно. Раньше и смузи всякие не пили и определенными моделями кроссовок не загонялись. Предложения формируют спрос как не крути! Да и кофе - это вкусненько, особенно с молочком домашним, только не на сене, а на луговых травах после дневного выпаса)
Пока Аяз сидит в сизо, кокосовые батончики в кофе лайке превращаются в совсем какашку(.
Были вкусные, шоколад был похож на шоколад.
Теперь какая-то херь.
Печаль.
А аяз тут причём? Кофе лайк ему не принадлежит с 2018
Заслужил мошенник
Странно почему инфоцыгана иностранным агентом не объявили 🙄