Reddit впервые получила квартальную чистую прибыль — $29,9 млн

До этого соцсеть была убыточна.Reddit отчиталась за третий квартал 2024 года: выручка выросла на 68% и составила $348,4 млн. Большая часть пришлась на рекламу — $315,1 млн (+56%).«Прочие доходы» выросли на 547% и составили $33,2 млн. Рост обеспечили «соглашения о лицензировании данных», подписанные в 2023 году, говорится в письме акционерам. Вероятно, речь о сделках c OpenAI и Google об обучении ИИ на данных Reddit.Чистая прибыль составила $29,9 млн по сравнению с убытком в $7,4 млн в третьем квартале 2023 года. The Verge отмечает, что это первая прибыль для Reddit за 20 лет, соцсеть с момента своего основания была убыточна.Reddit вышла на биржу в марте 2024 года, это третий публичный отчёт для соцсети. В первом же квартале после IPO компания получила $575 млн убытка, во втором — $10 млн.Также выросло число пользователей: аудитория Reddit составляет 97,2 млн человек (+47%), заходящих в соцсеть ежедневно. В некоторые дни в начале третьего квартала их число росло до 100 млн. Компания это связывает с добавлением функции перевода публикаций — пока доступны французский, немецкий, португальский, испанский и итальянский языки.Полина ЛааксоСоцсети15.05.2021Популярная, но недооценённая: что может сделать Reddit, чтобы зарабатывать ещё больше По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки раз меньше выручки. The Generalist предлагает несколько идей, как это исправить: например, пересмотреть дизайн, алгоритмы и поддержать активных авторов.#новости #reddit
Кто интересно финансирует 20 лет убыточную такую компанию и держит на плаву.
Озон тоже существует ведь как-то 20 лет, ещё и перспективным считается
Это же стартапик. В начале инвест фонды. А потом вышли на ипо и хомяки дали денег.
Да, в апреле цена акций 41$, сейчас 81$. Хомякам уже нормально проехались по ушам, что Реддит это золотой телец. При том,что там уже видно несколько циклов взлетов и падений цены, а значит будут еще. Лох не мамонт, как говорится.
И в убыток на западе работать бывает куда выгоднее, чем в плюс, потому что с убытков не будет налогов. Заработал ты 100млн долларов, должен 40 отдать, вместо этого открываешь компанию на 40млн расходов в год , расходы тоже раздуть, а с властями штата договориться о льготах, так как 40млн это где-то 500 рабочих мест. На оставшиеся 60 покупаешь бизнес-центр под эту же компанию. И налогов 0 долларов.
Потом снова 100 заработал , 40 списал расходами на компанию, 60 вложил в инвест фонды, то есть остался без денег как бы. Потому что там налог платит последний в цепочке получателей денег. Отсюда у знаменитостей там по 5-7 роскошных домов, чтобы налоги не платить. Купил дома на весь заработок - ничего не заработал считай, дома же в оффшоры не выведешь. А продавец уже заплатит налоги после продажи, либо нет, если на эти деньги пойдет новые дома строить.
Почему вам это интересно? А не, например, откуда берутся дети?
Дело в том, что наше представление о бизнесе несколько устарело. Упрощенно, мы всегда думали, что бизнес - это некая ёмкость, куда насыпал немного денег, добавил идей, своей энергии и хоба - из ёмкости полезла прибыль.
Сегодня это уже не ёмкость, а ручей. И не важно, что он течёт в небытие. Просто черпай из него выручку, лишь бы хватало на З/П и развитие и был источник.
Просто очень грамотные налоговые консультанты. Которые уже 20 лет обосновывают реальность расходов и фиксацию убытков из-за этого. Лично я очень сомневаюсь, что буквально все "обоснованные" расходы были реальными. Но если не пойман = не виновен )))