Сеть кофеен «Даблби» запланировала привлечь более 300 млн рублей

Сбор заявок продлится с 5 ноября по 3 декабря 2024 года на инвестиционной платформе Zorko.Добавлено 6 ноября 2024 года. Изначально в заметке «РБК Инвестиций» говорилось, что компания запланировала привлечь средства в ходе pre-IPO. Позднее в «Даблби» уточнили, что текущая сделка не предполагает последующее IPO.О планах компании пишет «РБК Инвестиции». Инвесторам предложат акции АО «Кофейни Даблби», которое было создано весной 2024 года для привлечения финансирования.По собственным данным компании, сейчас 49% «Кофеен Даблби» принадлежит АО «Даблби Капитал», ещё 40% — фонду Malina VC, который в сентябре вложил в сеть 20 млн рублей. В ходе сделки инвесторам планируют продать 83,3% бумаг, 8% останется у «Даблби Капитал», остальное — у «других держателей».Компания рассчитывает привлечь больше 300 млн рублей. Деньги направят на открытие новых кофеен.Сейчас сеть насчитывает 65 точек в Москве, Иркутске и Махачкале. Выручка АО «Кофейни Даблби», по данным компании, с момента регистрации по 30 сентября 2024 года составила 33,7 млн рублей, чистая прибыль — 624 тысячи рублей.#новости #даблби
привлечь больше 300 млн рублей
чистая прибыль за пол года — ₽624 тыс рублей
Я когда смотрел их цифры мне почему-то стало неловко и я до сих пор это ощущаю
для такой кофейни как будто бы норм
100 в месяц. Блин реально овощная точка в Москве больше приносит 🤣
Выше 0, уже хорошо
У них очень плохо с математикой