Индекс Мосбиржи падал ниже 2700 пунктов на фоне «фактора геополитики»

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин считает , что на котировки рублёвых акций и облигаций может влиять «фактор геополитики» — «растут риски эскалации конфликта» в Украине. Но локальную поддержку рынку акций оказывает ослабление рубля.

Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова также указала, что на рынок повлияли геополитические новости. Они усугубляются ожиданиями новых санкций Евросоюза, отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». В ноябре 2024-го источники Bloomberg говорили, что в ЕС обсуждают два пакета: один из них затронет «теневой флот», а другой будет содержать торговые ограничения.

