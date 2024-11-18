Индекс Мосбиржи падал ниже 2700 пунктов на фоне «фактора геополитики»

На 12:26 мск IMOEX снижается на 0,86% и составляет 2715,53 пункта.Индекс снижался на 1,89% и опускался в моменте до 2687,45 пункта утром 18 ноября 2024 года, пишет «РБК Инвестиции». Наибольшее падение показали бумаги «Транснефти», Ozon, «Юнипро», «Газпрома и «Ростелекома».Рубль также дешевеет на бирже в паре с юанем, отмечает «Интерфакс». Биржевой курс юаня — 13,75 рубля.Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин считает, что на котировки рублёвых акций и облигаций может влиять «фактор геополитики» — «растут риски эскалации конфликта» в Украине. Но локальную поддержку рынку акций оказывает ослабление рубля.Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова также указала, что на рынок повлияли геополитические новости. Они усугубляются ожиданиями новых санкций Евросоюза, отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». В ноябре 2024-го источники Bloomberg говорили, что в ЕС обсуждают два пакета: один из них затронет «теневой флот», а другой будет содержать торговые ограничения.Индекс Мосбиржи — ключевой индикатор российского рынка ценных бумаг, который отражает изменения стоимости акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний. Рассчитывается с 1997 года.#новости #мосбиржа
Предлагаю переименовать «фактор геополитикИ» в «фактор геополитикА», сразу всё будет понятно и обоснованно.
А что за фактор? Случилось что-то?
Кто-то громко врубил Фактор-2
Кто-то кинул утку.
Наш конь-дидат же победил!
выигрываем снова, вон цифры везде растут
Милорд пустеет, казна.