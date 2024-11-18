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Таня Боброва
Инвестиции

Индекс Мосбиржи падал ниже 2700 пунктов на фоне «фактора геополитики»

На 12:26 мск IMOEX снижается на 0,86% и составляет 2715,53 пункта.

  • Индекс снижался на 1,89% и опускался в моменте до 2687,45 пункта утром 18 ноября 2024 года, пишет «РБК Инвестиции». Наибольшее падение показали бумаги «Транснефти», Ozon, «Юнипро», «Газпрома и «Ростелекома».
  • Рубль также дешевеет на бирже в паре с юанем, отмечает «Интерфакс». Биржевой курс юаня — 13,75 рубля.

  • Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин считает, что на котировки рублёвых акций и облигаций может влиять «фактор геополитики» — «растут риски эскалации конфликта» в Украине. Но локальную поддержку рынку акций оказывает ослабление рубля.

  • Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова также указала, что на рынок повлияли геополитические новости. Они усугубляются ожиданиями новых санкций Евросоюза, отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». В ноябре 2024-го источники Bloomberg говорили, что в ЕС обсуждают два пакета: один из них затронет «теневой флот», а другой будет содержать торговые ограничения.

  • Индекс Мосбиржи — ключевой индикатор российского рынка ценных бумаг, который отражает изменения стоимости акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний. Рассчитывается с 1997 года.

#новости #мосбиржа

66
33
38 комментариев
Вадим Д.

Предлагаю переименовать «фактор геополитикИ» в «фактор геополитикА», сразу всё будет понятно и обоснованно.

18
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Какер Тарлсон

А что за фактор? Случилось что-то?

12
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умный человек

Кто-то громко врубил Фактор-2

2
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Анастасия Коваль

Кто-то кинул утку.

1
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Пролетая над ведром картошки.

Наш конь-дидат же победил!

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Спорное утверждение

выигрываем снова, вон цифры везде растут

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High Stakes

Милорд пустеет, казна.

8
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