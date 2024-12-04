В Госдуме подготовили законопроект о праве инвесторов выводить дивиденды с ИИС-3 на банковские счета

В мае 2024 года в Минфине говорили, что не поддерживают эту идею.4 декабря 2024 года президент России Владимир Путин поддержал возможность зачисления дивидендов с бумаг, хранящихся на индивидуальных инвестсчетах третьего типа (ИИС-3), на банковские счета.Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «РБК Инвестициям», что такой законопроект уже готов и отправлен на согласование в ЦБ и Минфин. В Минфине заявили, что «вопрос прорабатывается».ЦБ поддерживал идею разрешить выводить купоны и дивиденды с ИИС-3 на банковский счёт. В Минфине были против: в мае 2024 года замминистра финансов Иван Чебесков, например, отмечал, что инвестсчета третьего типа — это инструмент для накоплений сбережений, а вывод денег не выполняет эту цель.Закон о введении в России ИИС-3 вступил в силу с 1 января 2024 года. Он заменил счета первого и второго типов: прежние завести теперь нельзя, но уже открытые сохранятся — при желании их можно превратить в ИИС-3.#новости #иис
Минфин, что не поняли что ли? Главный сказал!
Круто конечно, только если у тебя не в блоке 90% портфеля, которые составляют иностранные акции 🤷🏼♂️
Иностранные акции на ИИС 3-го типа покупать нельзя.
конечно не поддерживает, ведь елси эти деньги положат на депозиты по ним придется давать 24 годовых, итак каждый месяц 7 триллионов
Зачем их класть на депозиты, если на иис доходность выше и налога нет? Такой вывод позволит инвесторам больше капитала завести на иис, а на доход с него - жить или на другие нужды тратить, капитал получается не заперт. Путин так то поумнее минфина выходит, сечет фишку
на хлеб что будет
а раньше нельзя было?