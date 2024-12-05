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Карина Пардаева
Инвестиции

Оценка ИТ-компании с российскими корнями Veeam утроилась после продажи акций на $2 млрд

В 2020 году компанию за $5 млрд приобрёл американский инвестфонд Insight Partners.

  • Основные покупатели — американские инвесткомпании TPG, Neuberger Berman Capital Solutions и сингапурский фонд Temasek. В результате вторичной продажи акций компанию оценили в $15 млрд. Закрыть сделку планируют в первом квартале 2025 года после одобрения регуляторов.
  • По собственным данным Veeam, к сентябрю 2023 года показатель годового повторяющегося дохода (ARR) вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,7 млрд. Среди клиентов компании — 77% списка Fortune 500 и более 550 тысяч организаций, включая малый и крупный бизнес, а также государственные структуры.
Veeam
Veeam

  • Veeam — разработчик программного обеспечения для резервного копирования, восстановления и управления данными в виртуальных, облачных и физических средах. Компанию создали в 2006 году российские предприниматели Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

  • Основатели покинули компанию после завершения сделки с Insight Partners в 2021 году. Тогда же российский Forbes оценивал состояние Тимашева в $750 млн, Баронова — $800 млн.

#новости #veeam

11
27 комментариев
Илья

Вполне заслуженно шкварят по всему миру разрабов с русскими корнями. Предателей, бегунков и приспособленцев никто не любит. Потому что, если на раз кинули родину, то что тогда им кинуть других людей и любого работодателя.

7
2
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Пирожок

Как может сопоставляться "родина" и "работодатель"? И что такое "родина"? Местность, звание?

6
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Иностранный агент

Шкварят только тебя в твоих фантазиях

3
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Камиль Харисян

Кто шкварит? Где? Ситуация скорее обратная, учитывая качество проектов, вакансий и ставки в РФ.

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тёма

Чушь какая-то ,а даже если и сбежал, корейца северного упрекнул бы за побег например?

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Nenueto Flex

с российскими корнямиМожно ещё информацию по "корням" родителей основателей? Очень важная информация

5
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Камиль Харисян

Теряются где-то в Казахстане

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