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Таня Боброва
Инвестиции

Брокер «Атон» введёт комиссию за ведение счёта на одном из тарифов при сумме активов до 100 тысяч рублей

Речь про тариф для неквалифицированных инвесторов.

  • «Атон» с 2025 года введёт комиссию за обслуживание счёта для клиентов, которые пользуются тарифом «Первый» и сумма активов которых не превышает 100 тысяч рублей. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку брокера.
  • Комиссия составит 500 рублей в месяц. Компания будет начислять её в последний рабочий день месяца и списывать во второй торговый день следующего месяца с рублёвого остатка. То есть первое списание запланировано на 4 февраля 2025 года.
  • Комиссию не начислят, если среднемесячная стоимость активов на брокерском счёте превышает 100 тысяч рублей или если на счёте хранятся только ценные бумаги и (или) валюта и нет остатка в рублях. Также не будут брать комиссию с клиентов с другим тарифом и с тех, у кого есть ИИС любого типа.
  • После достижения нулевого баланса комиссию списывать не будут, уточнил оператор колл-центра. Брокер объяснил новые условия необходимостью «оптимизировать расходы на обслуживание счетов с низкой инвестиционной активностью и поддерживать высокий уровень сервиса для клиентов».
  • Издание отмечает, что у «Атона» всего четыре тарифа, «Первый» предназначен для неквалифицированных инвесторов.

#новости #атон

77
11
27 комментариев
Виталий Иванов

Ну и кому нужен будет этот брокер, наоборот доплачивать должен, учитывая ситуацию на рынке

16
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Покушай булочек

Тбанк тоже прихерел с комиссиями

2
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Леонид Бережной

Что непонятного? В трезвом уме никто не будет платить 500р в мес. Это заградительная комиссия, которая выдавит "инвесторов-любителей". Банку они не интересны.

1
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Сергей Д.

А чем эта ситуация отличается от других?

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Andrew Vasilyev

Из этой новости я узнал, что есть такой брокер

8
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Досвидос

Был у них квалом, единственный брокер который без предупреждений прислал письмо сначала о лишение статуса квала, а на следующий день об удаление счета за неактивность 😀 зашел в их обновленные правила, что бы узнать через сколько они могут удалять аккаунт за неактивность, оказалось, по новой редакции, два месяца для них достаточно, что бы удалить ваш счет, если вы неактивны и не держите у них активы с которых можно списывать коммисию

6
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Белов Устин Владимирович

Раньше думал, что для того, чтобы получать комиссию, нужно хотя бы делать какие-то операции, а тут просто не успел накопить 100к и заплатишь 500 рублей в месяц за мечту стать инвестором

5
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