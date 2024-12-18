Брокер «Атон» введёт комиссию за ведение счёта на одном из тарифов при сумме активов до 100 тысяч рублей

Речь про тариф для неквалифицированных инвесторов.«Атон» с 2025 года введёт комиссию за обслуживание счёта для клиентов, которые пользуются тарифом «Первый» и сумма активов которых не превышает 100 тысяч рублей. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку брокера.Комиссия составит 500 рублей в месяц. Компания будет начислять её в последний рабочий день месяца и списывать во второй торговый день следующего месяца с рублёвого остатка. То есть первое списание запланировано на 4 февраля 2025 года.Комиссию не начислят, если среднемесячная стоимость активов на брокерском счёте превышает 100 тысяч рублей или если на счёте хранятся только ценные бумаги и (или) валюта и нет остатка в рублях. Также не будут брать комиссию с клиентов с другим тарифом и с тех, у кого есть ИИС любого типа.После достижения нулевого баланса комиссию списывать не будут, уточнил оператор колл-центра. Брокер объяснил новые условия необходимостью «оптимизировать расходы на обслуживание счетов с низкой инвестиционной активностью и поддерживать высокий уровень сервиса для клиентов».Издание отмечает, что у «Атона» всего четыре тарифа, «Первый» предназначен для неквалифицированных инвесторов.#новости #атон
Ну и кому нужен будет этот брокер, наоборот доплачивать должен, учитывая ситуацию на рынке
Тбанк тоже прихерел с комиссиями
Что непонятного? В трезвом уме никто не будет платить 500р в мес. Это заградительная комиссия, которая выдавит "инвесторов-любителей". Банку они не интересны.
А чем эта ситуация отличается от других?
Из этой новости я узнал, что есть такой брокер
Был у них квалом, единственный брокер который без предупреждений прислал письмо сначала о лишение статуса квала, а на следующий день об удаление счета за неактивность 😀 зашел в их обновленные правила, что бы узнать через сколько они могут удалять аккаунт за неактивность, оказалось, по новой редакции, два месяца для них достаточно, что бы удалить ваш счет, если вы неактивны и не держите у них активы с которых можно списывать коммисию
Раньше думал, что для того, чтобы получать комиссию, нужно хотя бы делать какие-то операции, а тут просто не успел накопить 100к и заплатишь 500 рублей в месяц за мечту стать инвестором