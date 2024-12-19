«Т-Инвестиции» частично возобновили внебиржевые торги заблокированными в НРД акциями американских компаний

С расчётами в рублях. Продавать такие акции на внебиржевом рынке смогут все клиенты «Т-Инвестиций», покупать — только квалифицированные инвесторы, сообщил брокер. Торги будут проходить по будням с 10:00 до 23:50 мск.Для сделок доступны акции Nvidia, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и других американских компаний. В будущем список будет расширяться.«Т-Инвестиции» (ранее «Тинькофф Инвестиции») запустили внебиржевые торги частью заблокированных активов в октябре 2022 года.После введения санкций США против Мосбиржи летом 2024 года брокер приостановил такие сделки, поскольку они производились в долларах, поясняет «РБК Инвестиции» .#новости #тинвестиции
@Т-Банк, когда запустите торговлю акциями Иранских, Северокорейских и Талибанских предприятий?
Уж дружественные режимы точно не введут санкции, так что спокойно можно покупать их стоки
Здравствуйте.
Мы постоянно анализируем рынок, добавляем наиболее ликвидные и актуальные инструменты, от других отказываемся и убираем их из каталога. Каждое решение об изменении состава доступных бумаг — результат детальной оценки всех "за" и "против". Подробностей этих решений раскрыть не можем.
Все доступные инструменты показываем в разделе "Что купить".
Да, можно купить акцию Микрософт всего за 20к при рыночной цене 45к
Ну или продать
Это лучше, чем просто любоваться ею.
Тебе скидку больше 50% дали а ты ещё недовольно бухтишь.
Надо сделать скидку 90-95% и скупить весь этот чёртов Гугол и Епл.
Опять с дисконтом 80%? Ну уж нет)