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Артур Томилко
Инвестиции

«Т-Инвестиции» частично возобновили внебиржевые торги заблокированными в НРД акциями американских компаний

С расчётами в рублях.

  • Продавать такие акции на внебиржевом рынке смогут все клиенты «Т-Инвестиций», покупать — только квалифицированные инвесторы, сообщил брокер. Торги будут проходить по будням с 10:00 до 23:50 мск.
  • Для сделок доступны акции Nvidia, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и других американских компаний. В будущем список будет расширяться.
  • «Т-Инвестиции» (ранее «Тинькофф Инвестиции») запустили внебиржевые торги частью заблокированных активов в октябре 2022 года.
  • После введения санкций США против Мосбиржи летом 2024 года брокер приостановил такие сделки, поскольку они производились в долларах, поясняет «РБК Инвестиции» .

#новости #тинвестиции

66
59 комментариев
d3n.z3l

@Т-Банк, когда запустите торговлю акциями Иранских, Северокорейских и Талибанских предприятий?

Уж дружественные режимы точно не введут санкции, так что спокойно можно покупать их стоки

9
6
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Т-Инвестиции

Здравствуйте.

Мы постоянно анализируем рынок, добавляем наиболее ликвидные и актуальные инструменты, от других отказываемся и убираем их из каталога. Каждое решение об изменении состава доступных бумаг — результат детальной оценки всех "за" и "против". Подробностей этих решений раскрыть не можем.
Все доступные инструменты показываем в разделе "Что купить".

4
1
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Михаил Бурсин - таргетолог

Да, можно купить акцию Микрософт всего за 20к при рыночной цене 45к

Ну или продать

10
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Бинарный Ёж

Это лучше, чем просто любоваться ею.

2
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Иванов Иван

Тебе скидку больше 50% дали а ты ещё недовольно бухтишь.

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Иванов Иван

Надо сделать скидку 90-95% и скупить весь этот чёртов Гугол и Епл.

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Nikolay S

Опять с дисконтом 80%? Ну уж нет)

7
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