Мосбиржа возобновит утренние торги на фондовом рынке с 27 января 2025 года

Они не проводятся с июня 2024-го.Согласно сообщению площадки, торги возобновятся на срочном и фондовом рынках.Дополнительная утренняя сессия будет начинаться в 6:50 мск, в 9:50 мск стартует основная сессия торгов.Утренние торги на валютном и срочном рынках проводились с 1 марта 2021 года, на фондовом — с 6 декабря 2021-го. В феврале 2022-го Мосбиржа остановила утренние торги на фоне обвала рынка, а в сентябре того же года — возобновила.Затем ЦБ в июне 2024-го опять временно остановил утренние торги — на фоне введения санкций против Мосбиржи.Источник: Мосбиржа #новости #мосбиржа
А почему останавливают и возобновляют именно утренние торги, неужели в это время в основном покупают и продают
Не все успевают купить фьючерся на мандарины чтоль?