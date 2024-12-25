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Евгения Евсеева
Инвестиции

Мосбиржа возобновит утренние торги на фондовом рынке с 27 января 2025 года

Они не проводятся с июня 2024-го.

  • Согласно сообщению площадки, торги возобновятся на срочном и фондовом рынках.
  • Дополнительная утренняя сессия будет начинаться в 6:50 мск, в 9:50 мск стартует основная сессия торгов.
  • Утренние торги на валютном и срочном рынках проводились с 1 марта 2021 года, на фондовом — с 6 декабря 2021-го. В феврале 2022-го Мосбиржа остановила утренние торги на фоне обвала рынка, а в сентябре того же года — возобновила.
  • Затем ЦБ в июне 2024-го опять временно остановил утренние торги — на фоне введения санкций против Мосбиржи.
Источник: Мосбиржа 
Источник: Мосбиржа 

#новости #мосбиржа

22
2 комментария
Edward

А почему останавливают и возобновляют именно утренние торги, неужели в это время в основном покупают и продают

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Что-то там про имя и машину

Не все успевают купить фьючерся на мандарины чтоль?

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