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Артур Томилко
Инвестиции

Сервис для знакомств Twinby привлёк 500 млн рублей на развитие российского и международного бизнеса

Инвесторов не раскрыли.

  • В ходе раунда A российская компания получила 350 млн рублей при оценке в 2 млрд рублей, сообщили в Twinby. Международная версия сервиса привлекла $1,5 млн и получила оценку в $28 млн.
  • Финансирование предоставила группа инвесторов, детали сотрудничества с которыми компания не раскрывает.
  • Деньги направят на укрепление позиций на рынках СНГ, улучшение продукта, увеличение штата разработчиков, а также «тестирование гипотез на международных рынках».
  • Twinby запустили в 2023 году выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерий Климов и Вероника Яковлева. Сервис предлагает при регистрации пройти тесты, позволяющие составить психологический портрет. Алгоритмы высчитывают процент совместимости анкет и показывают результат в ленте. У каждого профиля указаны перспективы отношений, общие и разнящиеся черты.
  • В ноябре 2023 года сервис привлёк 150 млн рублей от группы частных инвесторов и фонда Impact Capital. Оценка компании тогда составила 5 млрд рублей.
  • По собственным данным Twinby, к концу декабря 2024 года количество скачавших приложение пользователей превысило 7,5 млн человек, а ежемесячная активная аудитория составляет больше 1 млн человек.
  • В январе 2024-го сервис запустил платную подписку. К концу года выручка от неё достигла 500 млн рублей, утверждают в компании.

#новости #twinby

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50 комментариев
Виктор Симонов

Интересно, что оценка компании за пару месяцев упала с 5 млрд до 2 млрд - видимо, первые инвесторы слишком оптимистично посмотрели на перспективы. 7.5 млн скачиваний при 1 млн активных пользователей говорит о том, что 87% людей удалили приложение или забросили. Неплохой показатель "успешности", ничего не скажешь

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1
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Максим Михайлов

Это одно из самых забагованных приложений в принципе

2
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user0564335

по официальным данным у Тиндера 680кк установок и 50кк MAU

1
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Павел Евграфов

Это нормально, после того, как люди нашли знакомство - они переходят в другие мессенджеры

1
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Томский Сибирячок

Сервисы знакомств в принципе так и работают. 9 из 10 - просто по приколу заходят, 1 из 10 - ца сервисов для знакомств. Это именно те, кто годами там сидят и делают основной траффик. Другой вопрос, что этих сервисов для знакомств как у дурака махорки...

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A. A. Zhuravlev

Явна переоценка исходя из того, что долгосрочные переспективы не прошли ввиду насыщенности рынка подобными приложениями и так же поспешные выводы которые сделали без оценки рынка в данной теме.

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Елена Зайцева

Изначально видели в них перспективу, а по итогу разработчики не смогли реализовать обещанные "золотые горы"

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