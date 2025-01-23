Шведский биотех-стартап сооснователя Spotify Даниэля Эка Neko Health привлёк $260 млн при оценке $1,8 млрд

Деньги пойдут на открытие новых клиник, развитие технологий и выходы на новые рынки, включая США.В раунде финансирования серии B участвовали Lightspeed Venture Partners, Lakestar, Atomico, General Catalyst и OG Venture Partners, пишет TechCrunch.Стартап по сканированию тела Neko Health основали в 2018 году Даниэль Эк и Хьялмар Нильссон. Их сотрудничество началось с общения в Twitter (теперь — Х). Нильссон написал о состоянии рынка здравоохранения и тем самым привлёк внимание Эка. У обоих на тот момент не было опыта работы в медицинской сфере.Первые клиники Neko Health открыли в 2023 году в Стокгольме, в 2024-м — в Лондоне. Компания в этих городах провела диагностику для 10 тысяч пациентов.В интервью Financial Times Эк сообщил, что Neko Health — это как «Apple и Tesla», только от мира здравоохранения.Neko HealthNeko Health предлагает своим клиентам часовое обследование за £299 (36,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 января 2025 года). В оплату входит консультация с врачом, рекомендации по дальнейшему обследованию, если это необходимо.Технологии компании позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой системы, показатели крови или выявить признаки рака кожи.По словам Нильсона, к январю 2025 года в очередь на исследование встали более 100 тысяч человек — в два с половиной раза больше, чем несколько месяцев назад, отмечает TechCrunch.В 2024 году The New York Times писала, что сканирование тела — не инновация. В большинстве случаев компании используют существующие медицинские технологии и дополняют их собственным программным обеспечением.Например, Prenuvo за $2499 предлагал детальный скрининг всех органов, затем с помощью ПО на базе искусственного интеллекта анализировал полученные изображения на предмет новообразований.По данным Financial Times, Neko Health отличается тем, что разработала большую часть своего диагностического стека самостоятельно.#новости
это как «Apple и Tesla», только от мира здравоохраненияСудя по оценке, да. Прямо весьма недурно 👍🏻
а спереди тоже сканируют?
Шведский же, только сзади.
Чтобы спереди еще €300. Но у некоторых людей, внутренние органы спереди и сзади одинаковы по форме, для них спереди бесплатно