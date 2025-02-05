Euroclear в 2024 году получил €6,9 млрд процентной выручки от заблокированных российских активов

В 2023-м сумма составила €4,4 млрд. Международный депозитарий Euroclear опубликовал финансовый отчёт за 2024 год. Процентная выручка от инвестирования замороженных российских активов составила €6,9 млрд, чистая прибыль — €1 млрд.В виде налогов депозитарий выплатил в бюджет Бельгии €1,7 млрд. Прочие операционных расходы, связанные с российскими активами, составили €94 млн.На конец 2024 года в Euroclear хранилось замороженных российских активов на €183 млрд (около 18 трлн рублей по курсу ЦБ на 5 февраля 2025-го). В депозитарии отметили, что в будущем выручка от их инвестирования может уменьшиться из-за снижения процентных ставок.В марте 2022 года Euroclear и международный депозитарий Clearstream заблокировали счета Национального расчётного депозитария (НРД; входит в группу «Московская биржа»), а 3 июня санкции против него ввёл ЕС.В декабре того же года НРД получил лицензии на разблокировку части замороженных активов в Clearstream и Euroclear, но в ЦБ предупреждали, что их наличие не гарантирует разблокировку активов инвесторов.Euroclear, в свою очередь, объяснял: из-за ограничений со стороны ЕС дивиденды и другие доходы от российских активов нельзя перевести инвесторам, так что их будут инвестировать. В результате за 2023 год депозитарий получил €4,4 млрд процентной выручки.#новости #euroclear #нрд
Самое страшно то, что это ничего не решает. Правительство дальше будет инвестировать деньги в Европу после СВО, ибо вся недвижимость чиновников в Лондоне и Париже
Вряд ли. Все жестко обожглись. Есть гораздо более безопасные инвестиции с более высокой доходностью
Все норм. Не забываем про упущенную прибыль и ну ещё штраф в размере заблокированной суммы. Ждём удобного момента, когда можно будет раздеть ЕЦБ догола.
Ждём удобного момента, когда можно будет раздеть ЕЦБ догола.Ну вот уже совсем скоро (скорее всего, к зиме, но не позже 2030 года и не раньше, чем за 3 дня; сейчас Европа без газа замерзла просто, надо, чтобы вследствие глобального потепления обратно оттаяла) обратно на коленях приползут, заводов настроят, инвестиций занесут на всю котлету, все онлайн-сервисы приземлят, 100% ЗВР станут хранить в рублях (доллар-то скукоживается) — и тогда пора.
Воры, бандиты и мошенники
Процентная выручка от инвестирования замороженных российских активов составила €6,9 млрд, чистая прибыль — €1 млрд.В виде налогов депозитарий выплатил в бюджет Бельгии €1,7 млрд.
Я тут подумал..
А какая же выручка, прибыль и налоги были до заморозки? И почему такие огромные активы лежали в Бельгии, а не в Саратове? Почему эти $ работали на чужую страну?
почему такие огромные активы лежали в Бельгии, а не в Саратове?Хороший вопрос. Сейчас 15-рублевые придут объяснят)