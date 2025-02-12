Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов на фоне разговора Трампа и Путина

Впервые с июля 2024 года.Индекс IMOEX2, который показывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, к 20:39 мск составляет 3113,46 пункта. Выше 3100 пунктов индекс не поднимался с 9 июля 2024 года, пишет «РБК Инвестиции».Так рынок отреагировал на новости о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Американский лидер назвал разговор «продолжительным и весьма продуктивным».«Подъём рынка обеспечивают несколько тяжеловесов, прежде всего, “Газпром” (+7%). Более 4% прибавили “Новатэк” и “Сбербанк”», — отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций». Среди лидеров вечерней сессии также — бумаги «Юнипро» (+4,84%) и «Т-Технологий» (+5,03%), следует из данных биржи.В «Альфа-Инвестициях» добавили, что данные по инфляции от Минэкономразвития пришли уже после закрытия дневной сессии (0,23% против 0,16% неделей ранее). «Они не говорят о замедлении роста цен. Годовая инфляция сохраняется в районе 10%, что нейтрально для рынка акций», — указывают эксперты.Скриншот vc.ru#новости
У Тани всегда хорошие новости.
Обожаю эти реакции на сессии из пуков политиков и СЕО
Действительно, веселый цирк. Цены меняются просто из-за новостей про звонок двух представителей власти. Никаких изменений нигде, просто звонок, и цены поменялись. Спекулянтам самое время продавать акции, ведь они только этого и ждали, полагаю.
трамп скамит теперь рускоином