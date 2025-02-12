Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов на фоне разговора Трампа и Путина

«Подъём рынка обеспечивают несколько тяжеловесов, прежде всего, “Газпром” (+7%). Более 4% прибавили “Новатэк” и “Сбербанк”», — отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций». Среди лидеров вечерней сессии также — бумаги «Юнипро» (+4,84%) и «Т-Технологий» (+5,03%), следует из данных биржи.

В «Альфа-Инвестициях» добавили, что данные по инфляции от Минэкономразвития пришли уже после закрытия дневной сессии (0,23% против 0,16% неделей ранее). «Они не говорят о замедлении роста цен. Годовая инфляция сохраняется в районе 10%, что нейтрально для рынка акций», — указывают эксперты.