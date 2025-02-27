Акции «СПБ Биржи» выросли в два раза за две недели после звонка Путина и Трампа

На фоне ожиданий снятия санкций и надежды на возобновление торгов иностранными бумагами. Акции биржи стали лидером российского фондового рынка в последние несколько недель — то есть с 12 февраля 2025 года, когда созвонились президенты России и США, отмечает «Коммерсантъ». Они подорожали за это время на 120%.В моменте на торгах 25 февраля они достигали 340 рублей за акцию, максимума с апреля 2022 года, и в итоге вошли в топ-10 по ликвидности, пишет издание. На 10:03 мск бумаги торгуются по 294 рублей за штуку (−1,38%).Источник: «Коммерсантъ»Даже с учётом коррекции 26 февраля их стоимость выросла в два раза. При этом другие ликвидные акции подорожали в лучшем случае на 50% («Сегежа»), а в большинстве — на 10-30%. В частности, акции «Газпрома» выросли за этот период на 20%, «Норильского никеля» — на 15%, ВТБ — на 12%. Индекс Московской биржи увеличился на 8,3%.Также «СПБ Биржа» фиксировала «рекордный» объём торгов своими акциями: с 17 по 21 февраля он составил 56,94 млн бумаг. Пик торговой активности пришёлся на 18 февраля, когда объём торгов превысил 20,31 млн штук.Рост произошёл на фоне ожиданий улучшений отношений между Россией и Западом, а также возможного снятия санкций: не только из-за звонка, но ещё и из-за российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля 2025-го.Аналитики связывают интерес к акциям биржи с надеждами на возобновление торгов иностранными ценными бумагами, которые составляли основу бизнеса «СПБ Биржи».#новости #спббиржа