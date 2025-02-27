Выручка Nvidia за год составила 130,497 млрд, прибыль — $72,88 млрд

Производитель чипов отчитался за четвёртый квартал и весь финансовый 2025 год.Прибыль за квартал составила $22,091 млрд, или 89 центов в расчёте на акцию — по сравнению с $12,285 млрд, или 49 центами на акцию в 2024-м. Рост — на 80%. За год — $72,88 млрд (+145%) по сравнению с $29,76 млрд в финансовом 2024-м.Выручка за квартал увеличилась до рекордных $39,331 млрд с $22,103 млрд в финансовом 2024-м. Рост — 78%. За год — $130,497 млрд (+114%). Выручка подразделения дата-центров за квартал увеличилась на 93% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, до $35,6 млрд. За год — на 142%, до $115,2 млрд. Как отмечает Bloomberg, хотя результаты отчётности превзошли ожидания аналитиков, но ненамного — превышение прогноза по прибыли оказалось самым небольшим с февраля 2023 года, по выручке — с ноября 2022 года.Источник: Getty ImagesNvidia остаётся одним из основных «выгодоприобретателей» в эпоху развития ИИ, контролируя 70-95% рынка микрочипов для него. Её продукты закупают Google, Microsoft, Amazon, OpenAI, запрещённая в России Meta.#новости #nvidia