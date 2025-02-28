TikTok инвестирует $8,8 млрд в строительство дата-центров в Таиланде

В течение следующих пяти лет.Об этом сообщила вице-президент по взаимодействию с органами власти TikTok Хелена Лерш. Деталей она не уточнила, пишет Bloomberg.В январе 2025 года Таиланд одобрил инвестиционный проект сингапурского подразделения ByteDance (владельца TikTok) на $3,8 млрд. Reuters пишет, что неизвестно, включена ли эта сумма в объём инвестиций, объявленных Лерш.По данным Херш, количество пользователей TikTok в Таиланде составляет около 50 млн человек.Фото ReutersBloomberg отмечает, что крупные технологические компании хотят использовать потенциал быстроразвивающегося цифрового рынка стран Юго-Восточной Азии. Например, в октябре 2024 года Google объявила об инвестициях в размере $1 млрд в Таиланд для строительства дата-центра, а Oracle — в Малайзии на $6,5 млрд. В ноябре китайская Tencent сообщила, что вложит $500 млн в развитие облачной инфраструктуры в Индонезии.#новости #tiktok