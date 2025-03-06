Discord начал предварительные переговоры с банками о выходе на биржу — FT

В ходе последнего раунда инвестиций в 2021 году компанию оценивали в $15 млрд.О том, что Discord ведёт с банками переговоры о публичном размещении акций (IPO), FT рассказали осведомлённые источники. По их словам, обсуждения находятся на ранней стадии.Компания рассматривала выход на биржу ещё в 2021 году, но отказалась от планов из-за «политической и рыночной неопределённости», говорят собеседники издания. Ситуация может измениться в 2025-м на фоне снижения процентных ставок смягчении регулирования техотрасли.В Discord отказались комментировать информацию о планах по выходу на биржу.Последний раз сервис привлекал инвестиции в сентябре 2021 года. Тогда несколько инвесторов вложили в компанию $500 млн при оценке в $15 млрд.Перед этим, в апреле 2021-го, источники Bloomberg рассказали, что Discord отказался от предложения Microsoft о поглощении за $12 млрд.#новости #discord