Компания по ДНК-тестированию 23andMe подала заявление о банкротстве в США

Она хочет найти покупателя на свой бизнес.Фото BloombergЗаявление подали в соотвествии с главой 11, которая предполагает реструктуризацию бизнеса с возможностью продолжить работу, пишет Reuters.В ноябре 2024 года 23andMe сократила 40% штата и остановила разработку новых продуктов. Глава компании Энн Войжитски настаивала на продаже, но совет директоров отклонил два предложения о покупке. Последнее оценивало бизнес в $11 млн.Войжитски ушла в отставку одновременно с подачей заявления о банкротстве. По словам председателя совета директоров Марка Дженсена, после «тщательной оценки» в компании решили, что оптимальным путём станет поглощение под судебным надзором с максимальной оценкой бизнеса.23andMe основана в 2006 году. Компания разрабатывает ДНК-тесты, которые на основе анализа слюны позволяют составить генетическое древо и узнать о предрасположенностях к разным заболеваниям.По данным Crunchbase, с момента запуска 23andMe привлекла $1,1 млрд инвестиций. В 2021 году компания провела IPO, её капитализация достигала $6 млрд.В 2023-м 23andMe столкнулась утечкой персональных данных более чем 7 млн пользователей. После этого капитализация компании рухнула до $100 млн, она провела несколько раундов сокращений, а в отставку подали все тогдашние члены совета директоров.#новости #23andMe