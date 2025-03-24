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Артур Томилко
Инвестиции

Компания по ДНК-тестированию 23andMe подала заявление о банкротстве в США

Она хочет найти покупателя на свой бизнес.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Заявление подали в соотвествии с главой 11, которая предполагает реструктуризацию бизнеса с возможностью продолжить работу, пишет Reuters.
  • В ноябре 2024 года 23andMe сократила 40% штата и остановила разработку новых продуктов. Глава компании Энн Войжитски настаивала на продаже, но совет директоров отклонил два предложения о покупке. Последнее оценивало бизнес в $11 млн.
  • Войжитски ушла в отставку одновременно с подачей заявления о банкротстве. По словам председателя совета директоров Марка Дженсена, после «тщательной оценки» в компании решили, что оптимальным путём станет поглощение под судебным надзором с максимальной оценкой бизнеса.
  • 23andMe основана в 2006 году. Компания разрабатывает ДНК-тесты, которые на основе анализа слюны позволяют составить генетическое древо и узнать о предрасположенностях к разным заболеваниям.
  • По данным Crunchbase, с момента запуска 23andMe привлекла $1,1 млрд инвестиций. В 2021 году компания провела IPO, её капитализация достигала $6 млрд.
  • В 2023-м 23andMe столкнулась утечкой персональных данных более чем 7 млн пользователей. После этого капитализация компании рухнула до $100 млн, она провела несколько раундов сокращений, а в отставку подали все тогдашние члены совета директоров.

#новости #23andMe

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