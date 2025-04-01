Акции Novabev Group на Мосбирже выросли на 7% после сообщения о возможном IPO принадлежащей ей сети магазинов «Винлаб»

Вопрос о размещении акции рассмотрит совет директоров холдинга.В ходе торгов 1 апреля 2025-го акции производителя алкоголя Novabev Group росли почти на 10%, до 590 рублей за бумагу, следует из данных Мосбиржи. На 15:02 мск стоимость одной акции составляет 576,5 рубля (+7,36% к показателю предыдущего дня).Бумаги дорожают на фоне новостей о возможном IPO принадлежащей холдингу сети магазинов «Винлаб». Совет директоров Novabev Group рассмотрит вопрос о размещении акций 2 апреля 2025 года, следует из повестки заседания.Сеть «Винлаб» работает с 2010-го и включает 2041 точку по всей России, пишет Forbes. По данным «Контур Фокуса», выручка АО «Винлаб» в 2023 году составила 6,6 млрд рублей, чистая прибыль — 924,7 млн рублей.Опрошенные Forbes аналитики называют вывод сети «Винлаб» на биржу «логичным шагом». В ходе IPO компанию могут оценить в 30-32 млрд рублей, полагают они.Источник фото: «Яндекс Карты» #новости #винлаб