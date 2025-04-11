«Ситибанк» без лицензии Euroclear разблокировал часть замороженных активов россиян — это может быть связано с уходом из России

Так предполагают юристы. Клиенты брокерского подразделения российского «Ситибанка», подконтрольного американской Citigroup, начали получать денежные выплаты по заблокированным активам без лицензии Euroclear — дивиденды, купоны и погашения по облигациям. Об этом сообщила инвестиционная WealthIQ, а также подтвердили «РБК Инвестициям» в юрфирме BGP Litigation.По данным WealthIQ, вечером 9 апреля 2025 года её клиенты начали получать переводы по замороженным выплатам в тех валютах, в которых их должны были произвести изначально. Выплаты идут партиями — кто-то уже получил все средства (примерно десять человек), кто-то часть, кто-то пока ожидает.Ситуация с разблокировкой денежных средств в «Ситибанке» — единичный подобный случай и касается только этого банка, уточнили «РБК Инвестициям» в WealthIQ. Юристы не исключают, что это может быть связано с поэтапным сворачиванием деятельности Citigroup в России. «Ситибанк» не находится под санкциями ЕС или иных государств, имеет прямой счёт в Euroclear, а значит, в цепочке между частным инвестором и бельгийским депозитарием отсутствуют подсанкционные лица, поясняет руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова.Опрошенные «РБК Инвестициями» юристы разошлись во мнениях о том, что стало причиной разблокировки. WealthIQ допустил, что Citigroup могла получить разъяснения от Euroclear или Казначейства Бельгии. Замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова не уверена, что лицензий не выдавалось. По её мнению, банк мог самостоятельно обратиться в Казначейство Бельгии за лицензией, а теперь Euroclear начал её исполнять.Источник: РБКCitigroup открыла представительство в Москве в 1992 году, уже через год получив лицензию на банковскую деятельность. В 2021 году объявила о решении выйти из розничного бизнеса в России.С 2022 года группа постепенно сворачивала операции в стране: продала потребительские кредиты «Уралсибу», ограничила переводы с дебетовых карт и оплату услуг, убрала банкоматы, прекратила обслуживание дебетовых карт и операций через Систему быстрых платежей.В сентябре 2024 года предупредила, что закроет последнее розничное отделение в России и отключит интернет-банк и мобильное приложение.#новости #ситибанк