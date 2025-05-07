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Евгения Евсеева
Инвестиции

Компания Джеффа Безоса вложила $72 млн в сервис Toloka, входящий в Nebius Аркадия Воложа

Какую долю она получила — не раскрыли.

  • Cервис разметки данных Toloka — часть Nebius Group, которая специализируется на инфраструктуре для ИИ. Он привлёк $72 млн от фирмы Bezos Expeditions Джеффа Безоса и техдиректора Shopify Михаила Парахина. Последний войдёт в совет директоров компании.
  • Глава Toloka Ольга Мегорская отметила, что инвестиции помогут сервису «ускорить рост», особенно на американском рынке, а также поддержат разработку продуктов. В будущем компания собирается привлечь ещё один раунд инвестиций.
  • Nebius сообщила, что останется акционером Toloka со «значительной долей» и продолжит поддерживать сервис, но откажется от контроля над голосами в совете директоров компании.
Артур Томилко
Деньги
Волож: «Три ноги Nebius — опытные специалисты, Nvidia и умение строить эффективные дата-центры»

Главное из материала Forbes о развитии нового бизнеса основателя «Яндекса».

Фото Reuters 

#новости #nebius #toloka

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