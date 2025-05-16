Индекс Мосбиржи на фоне прямых переговоров России и Украины опустился ниже 2800 пунктов, а затем подскочил до 2857

Геополитика остаётся главным фактором краткосрочных изменений на российским рынке, признают опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты. Скриншот vc.ruВ ходе торгов 16 мая 2025 года индекс Мосбиржи опускался на 1,8%, до 2789 пункта, следует из данных площадки. На 16:46 мск он поднялся до 2857 пунктов (+0,57%).Среди лидеров падения акции застройщика ПИК, «Газпрома», АФК «Системы», «Аэрофлота» и «Русала». Положительную динамику демонстрируют бумаги «Фосагро», HeadHunter, БСП и «Совкомбанка».Курс доллара на межбанковском рынке вырос на 1% и составляет 80,85 рубля, евро — 90,5 рубля (+1,1%). Курс юаня на бирже— 11,22 рубля (+1,17%).Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики признают, что геополитика остаётся в центре внимания российского рынка. По их словам, динамика будет зависеть от хода прямых переговоров между Россией и Украиной, которые начались в Стамбуле 16 мая 2025 года.«Позитивные или негативные» новости могут вызывать краткосрочные изменения на рынке, однако долгосрочные будут зависеть от прогресса на переговорах, вероятности смягчения санкций и кредитно-денежной политики ЦБ, полагают эксперты.#новости