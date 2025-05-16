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Артур Томилко
Инвестиции

Индекс Мосбиржи на фоне прямых переговоров России и Украины опустился ниже 2800 пунктов, а затем подскочил до 2857

Геополитика остаётся главным фактором краткосрочных изменений на российским рынке, признают опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В ходе торгов 16 мая 2025 года индекс Мосбиржи опускался на 1,8%, до 2789 пункта, следует из данных площадки. На 16:46 мск он поднялся до 2857 пунктов (+0,57%).
  • Среди лидеров падения акции застройщика ПИК, «Газпрома», АФК «Системы», «Аэрофлота» и «Русала». Положительную динамику демонстрируют бумаги «Фосагро», HeadHunter, БСП и «Совкомбанка».
  • Курс доллара на межбанковском рынке вырос на 1% и составляет 80,85 рубля, евро — 90,5 рубля (+1,1%). Курс юаня на бирже— 11,22 рубля (+1,17%).
  • Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики признают, что геополитика остаётся в центре внимания российского рынка. По их словам, динамика будет зависеть от хода прямых переговоров между Россией и Украиной, которые начались в Стамбуле 16 мая 2025 года.
  • «Позитивные или негативные» новости могут вызывать краткосрочные изменения на рынке, однако долгосрочные будут зависеть от прогресса на переговорах, вероятности смягчения санкций и кредитно-денежной политики ЦБ, полагают эксперты.

#новости

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