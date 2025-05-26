Индекс Мосбиржи упал на 1,6% на фоне заявления Трампа о возможности новых санкций против России

При этом курс доллара остаётся ниже 80 рублей. На 12:35 мск индекс Мосбиржи составляет 2 725 пунктов — на 1,62% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Среди лидеров падения бумаги «Эн+» (-4,21%), «Юнипро» (-3,62%), «Новатэка» (-3,53%), «Газпрома» (-3,46%) и «Совкомбанка» (-3,28%). Дешевеют также акции «Аэрофлота» (-3,13%), ВТБ (-2,45%) «Сбера» (-1,68%), «Яндекса» (-1,47%) и других компаний, следует из данных TradingView.При этом курс доллара на межбанковском рынке сохраняется на уровне 79,5 рубля, евро — 90,6 рубля. Биржевой курс юаня растёт на 0,6%, до 11,13 рубля.Скриншот vc.ruРынок падает на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных санкций против России. В своей соцсети Truth Social он также выступил с критикой Владимира Путина из-за отсутствия прогресса по урегулированию конфликта в Украине.У распродаж на российском рынке есть и фундаментальные причины, говорят опрошенные «РБК инвестициями» аналитики. В частности, «слабость» отечественных компаний — большинство эмитентов в первом квартале 2025 года показали снижение основных показателей по сравнению предыдущим годом, некоторые также отказались от дивидендов.#новости